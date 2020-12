Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore, e per quale motivo Guenda Goria vuole intervenire contro Filippo Nardi.

Il Grande Fratello Vip, è davvero un programma che non lascia mai un minuto di tempo libero.

Vediamo insieme per quale motivo Guenda Goria si sta scagliando contro Filippo Nardi, e tutte le informazioni che ci sono al momento.

Guenda Goria agguerrita contro Filippo Nardi: “Sono pronta ad intervenire subito!”

Quello che è accaduto all’interno delle mura del Grande Fratello è qualcosa di davvero inaccettabile, perché Filippo Nardi ha offeso in molto pesante Maria Teresa Ruta.

Giustamente, la figlia Guenda è stata intervista dalle pagine di Fanpage.it ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre. Penso che saranno presi dei provvedimenti. Ho chiesto di poter intervenire in puntata per dire la mia”

Le parole rivolte a Filippo Nardi, sono state davvero forti e potrebbe anche essere squalificato nella puntata che vedremo in onda nella giornata di domani.

Ha continuato Guenda, nella sua intervista, dicendo che si è informata sulla pratica che Filippo Nardi avrebbe fatto alla madre Maria Teresa, ed è davvero sconvolta.

La figlia di Maria Teresa, ha dichiarato che vorrebbe avere un confronto con Filippo Nardi in diretta, perché sono state parole davvero molto forti che non possono passare inosservate.

Possiamo attendere solamente quello che succederà nella puntata di domani, su un presunto confronto tra Guenda e Filippo, e soprattutto se ci saranno conseguenze.

