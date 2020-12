Giulia De Lellis ha spiegato perché continua a fare un determinato gesto su Instagram, i fan sono rimasti commossi dalle sue dichiarazioni, ecco cosa è successo

Giulia De Lellis è tornata al centro dell’attenzione, questa volta ha letteralmente sconvolto i suoi followers rivelando importanti dichiarazioni, la nota influencer ha spiegato perché continua quotidianamente a fare un determinato gesto nelle sue storie su Instagram, scopriamo di cosa si tratta.

Giulia, è molto famosa ed apprezzata sui social, soprattutto su Instagram infatti il suo profilo conta più di 4,9 milioni di followers, la nota influencer quotidianamente si presta a postare delle storie in cui parla della sua vita privata, mostrando ai fan cosa fa durante le sue giornate, nelle ultime ore la De Lellis ha raccontato di essere uscita per fare alcuni regali di Natale, mostrando i negozi in cui ha fatto gli acquisti nella sua amata Pomezia, la blogger durante questi video ha fatto un’importante rivelazione che ha fatto commuovere il web.

Giulia De Lellis, rivelazione commovente “faccio i video per i non udenti”

Un fan ha chiesto a Giulia come mai ogni volta che fa un video, riporta sempre quello che dice scrivendolo, la web influencer ha spiegato che la scelta non è casuale anzi lo fa apposta per aiutare le persone non udenti, un gesto che ha spiazzato i fan i quali non si aspettavano che dietro quelle scritte ci fosse un gesto tanto nobile, ha spiegato che riporta ogni volta quello che dice in modo scritto per agevolare chi non può sentire le sue parole, perché conosce tra i suoi followers alcune persone che soffrono di questo handicap e per questo motivo vuole che anche loro possano condividere con lei la sua vita e le sue novità, come l’ultima notizia sulla sua nuova carriera da attrice nel film ideato da Fabio Volo, in cui è la protagonista e interpreta se stessa nel film.

Un gesto che ha spiazzato del tutto i fan, sapevano che la loro beniamina fosse eccezionale ma non fino a questo punto mostrando empatia e tanta bontà verso i più sfortunati.