Vediamo insieme che cosa ha confessato Adriana Volpe, che in molti aspettavano da tempo, e forse è arrivata la conferma.

Lei è una donna molto amata e seguita, e dopo il suo enorme successo alla scorsa edizione del Grande Fratello, è diventata, se possibile ancora più conosciuta, stiamo parlando di Adriana Volpe.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, che in molti aspettavano da tempo, o comunque immaginavano succedesse.

Adriana Volpe: la confessione che forse tutti aspettavano da tempo

Sulle pagine del giornale Nuovo, in uscita oggi, la bellissima e super seguita Adriana Volpe, ha rilasciato una bella e lunga intervista, dove ha parlato di se.

Ha detto anche il motivo, per il quale si è trasferita a Milano, e non abita più in Svizzera con il marito Roberto Parli.

Anche lui, volendo si poteva trasferire insieme ad Adriana e alla loro piccola a Milano, ma le parole usate dalla bella showgirl sono state le seguenti:

“Potrebbe pensare anche lui a trasferirsi, comunque per il momento navighiamo a vista…”

Sembra quindi confermare le voci che circolavano da tempo, su una loro presunta crisi coniugale, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

In molti hanno ipotizzato, che non sia piaciuta al marito la vicinanza tra lei ed Andrea Denver, ma ovviamente sono solo voci.

Adriana ha anche confessato che il Grande Fratello le ha permesso di farsi conoscere per quella che è al grande pubblico, e che una parte di lei è rimasta nella casa.

Per quanto riguarda, invece il suo impegno quotidiano con il programma Ogni Mattina, da Gennaio la vedremo da sola alla conduzione.

E voi cosa ne pensate della confessione che Adriana ha fatto sul suo matrimonio con Roberto Parli?