GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime si sfoga: “Ho un blocco con le donne”

Pierpaolo Pretelli in sauna con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta si sfoga e parla del suo blocco con le donne, arrivando anche alle lacrime. Ecco le sue parole e il tenero discorso di Cristiano Malgioglio per consolarlo.

Pierpaolo Pretelli non teme di farsi vedere vulnerabile ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5, e così l’ex velino di Striscia la Notizia durante una confidenza scoppia in un pianto liberatorio davanti ai coinquilini Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta, ammettendo: “Da due anni ho un blocco con le donne“. Cristiano Malgioglio, che negli ultimi tempi si è molto avvicinato a Pretelli, lo ha poi consolato con un tenero discorso. Ecco come è andata.

È successo di nuovo: Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ancora una volta davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5, scoppiando in un mare di lacrime. Il motivo? Il complicato rapporto che il modello avrebbe con le donne da due anni a questa parte, dopo la separazione dalla compagna Ariadna Romero dalla quale ha anche avuto un figlio, Leonardo, di 3 anni.

Come spiega a Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta, che in sauna con lui ascoltano attenti il suo sfogo, il problema sarebbe infatti una sua incapacità di innamorarsi: “Forse sono distruttivo per la coppia, perché sono insicuro“, ha ammesso.

Non c’entrerebbe quindi il rapporto con la ex gieffina Elisabetta Gregoraci, con la quale ha condiviso tanti momenti di flirt all’interno della Casa e che l’ha però fatto molto soffrire. Il problema che ha portato Pierpaolo addirittura alle lacrime avrebbe invece origini più profonde che hanno portato l’ex velino di Striscia la Notizia a mettere in discussione il suo atteggiamento verso ogni donna che ha incontrato dopo la rottura della relazione Ariadna Romero.

“Quando inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti“, ha detto, continuando a spiegare le motivazioni che lo portano a sentire questo “blocco”. “Da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco a proseguire“.

Pierpaolo ha raccontato anche come nella sua vita sia sempre stato fidanzato e adesso vedersi single da quasi tre anni lo porti a pensare che in lui ci sia qualcosa da dover risolvere. “Forse sono distruttivo per la coppia“, ha ammesso, “io pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi“.

Un’incapacità di provare emozioni intense, quindi, è il problema che secondo il modello indica che qualcosa in lui non funziona come dovrebbe, e questo lo porta a grande sofferenza.

“Non c’è qualcosa di non risolto, semplicemente non hai trovato la persona giusta“, ha provato a rassicurarlo Andrea Zelletta, trovando d’accordo Cristiano Malgioglio che silenziosamente annuiva. Ma le sue Parole non sono bastate e Pretelli ha continuato a sentirsi male, soprattutto dopo aver ricordato il modo in cui è finita con la ex Ariadna Romero.

A questo punto Malgioglio è intervenuto abbracciando l’amico. “Se ti vedo così fai stare male anche me“, gli ha detto teneramente.

Dopo essersi dichiarato d’accordo con Andrea sul fatto di dover trovare la persona giusta, il cantante ha invitato Pretelli a godersi il più possibile l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, che potrebbe essere una grande occasione per gli sviluppi lavorativi del 30enne.

“Perché devi essere triste? Hai un rapporto bellissimo con la tua ex, hai un figlio meraviglioso“, ha provato a consolarlo il famoso paroliere di Mina. “Non devi piangere, l’amore arriva quando meno te lo aspetti“.

Ed è proprio allora che l’ex velino non è più riuscito a trattenere le lacrime ed è scoppiato in un pianto liberatorio. “Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui“, gli ha consigliato Malgioglio, aggiungendo infine, per sdrammatizzare: “Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione“.