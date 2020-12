Romina Power e Loredana Lecciso, scoppia la lite? Al Bano resta senza parole

Romina Power e Loredana Lecciso avrebbero avuto un forte scontro anche sulle prossime festività natalizie, con la delusione di Al Bano

Ancora uno scontro tra le due donne di Al Bano? Pare che proprio non ci possa essere pace nella vita privata del cantante di Cellino San Marco. Infatti dalla fine del rapporto matrimoniale con la ex moglie e la comparsa nella sua vita della Lecciso tanti sono stati i problemi per lui. Con parte della famiglia che non hanno mai accettato la sua separazione dalla moglie e la sua nuova relazione. Su tutti si ricorda la contrarietà di Yari Carrisi, che non ha mai voluto saperne della Lecciso e della situazione con suo padre. Ma anche le due donne non hanno avuto, per ovvi motivi, dei rapporti idilliaci. Per il rammarico di Al Bano che in recenti interviste ha sempre dichiarato di voler portare avanti la sua idea di famiglia allargata, con posto sempre per la sua ex moglie. Auspicando una convivenza pacifica tra di loro. Cosa che raramente o forse mai si è verificata.

Romina Power negli ultimi mesi si è allontanata dall’ex marito. Quando si è resa conto che non ci fosse nulla fa dare per poter ritornare con Al Bano, ha preferito lasciare spazio alla sua rivale. Anche se le frecciatine tra di loro non sono mai mancate. Adesso la questione arriva per le festività natalizie. A riferire di una possibile ed accesa lite è sia “Piudonna” ma anche la redazione del programma Rai “Detto Fatto”. A comunicare la situazione è stato Jonathan che parla di assenza della ex moglie di Al Bano dalla residenza di Cellino San Marco per presunta lite. Anche se la versione ufficiale parla di divieti di spostamenti per emergenza Coronavirus. Si sa che nei giorni scorsi le dichiarazioni della Lecciso sulla sua contrarietà alla famiglia allargata che non consiglierebbe alla figlia non hanno lasciato una bella impressione in Romina. Lo screzio nascerebbe proprio da li, tanto che la ex moglie di Al Bano ha rifiutato tutti gli inviti di trascorrere le vacanze nella residenza pugliese del cantante.