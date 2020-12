Eva Padlock irresistibile: l’ex ‘ombrellina’ della Moto GP fa impazzire Instagram

Eva Padlock ha infiammato i follower di Instagram con alcuni post che hanno messo in risalto le sue curve bollenti e fatto il giro del web

La modella spagnola ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori con dei post che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. La sua bellezza mediterranea e le curve straripanti spesso scatenato i follower di Instagram che non resistono a degli scatti che proprio non lasciano spazio all’immaginazione. Il fisico perfetto della ex ‘ombrellina’ della moto GP ha da tempo scatenato le reazioni entusiaste dei suoi ammiratori. Che si dicono puntualmente pazzi di lei, che riesce a catalizzare l’attenzione non solo dal suo paese (la Spagna) ma anche dall’Italia e da altre nazioni. La sua partecipazione agli eventi nel mondo dello sport le ha regalato la giusta notorietà agli inizi della sua carriera. Adesso su Instagram resta una delle donne più cliccate e che riceve tantissime attestazioni di affetto da parte dei suoi ammiratori.

Eva Padlock è da considerarsi una protagonista sul web capace di infiammare Instagram ad ogni sua pubblicazione. Che si tratti di foto o video poco importa in quanto i risultati restano identici. Piogge di like e di commenti si susseguono sotto ad ogni suo post che mette in risalto le sue curve bollenti e delle pose che fanno emergere la sue sensualità e bellezza. Non è la prima volta che capita che i commenti per lei si sprecano e che arrivano da più parti del mondo. Spagnolo inglese ed italiano, ma anche francese, le lingue che si possono leggere sotto i suoi post. A conferma della sua forte popolarità che da sempre accompagna il suo personaggio. Tanti i suoi post delle ultime settimane, con i commenti che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Lasciamo a voi tutte le considerazioni alla visione dei post che abbiamo condiviso.