Elisa Isoardi fuori dalla Rai: dopo Ballando con le stelle resta senza lavoro

La conduttrice non sarebbe più nei programmi dell’azienda pubblica dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lo si apprende da Dagospia che rilancia l’indiscrezione. Affermando che l’ex compagna di Matteo Salvini sarebbe ormai anche fuori dalla conduzione di “Check-up”, che secondo il giornale di D’Agostino potrebbe essere affidato ad un “traghettatore”. Non si conoscono ancora particolari dettagli sulla vicenda, sta di fatto che la conduttrice potrebbe essere arrivata al capolinea nella sua esperienza in Rai. O almeno per il momento. Intanto in questi giorni sta vivendo questi giorni che conducono al Natale in compagnia della madre, che ha rivisto dopo mesi a causa dell’emergenza Coronavirus e dei rischi che si corrono nel viaggiare. Piccolo giallo per la signora che avrebbe avuto un incidente che la costringe a portare il gesso. “Poco male, avremo più tempo da trascorrere insieme” il commento su Instagram della ex di Salvini.

Elisa Isoardi ha avuto un percorso molto bello ed esaltante a Ballando con le Stelle. Con un’affiatamento particolare con il compagno di avventura Raimondo Todaro che aveva fatto pensare a qualcosa di più tra i due. Infatti per mesi il gossip ha parlato di coppia fissa anche al di fuori del programma. Ma ad oggi non si sa nulla di preciso, con quelle voci che giorno dopo giorno sembrano svanire del tutto. Adesso la conduttrice si gode qualche giorno di vacanza insieme alla madre, in attesa di novità lavorative. Ma come mai non sarebbe stata confermata dai vertici di viale Mazzini? La risposta secondo Dagospia è dovuta alla partecipazione a Ballando. Con le polemiche arrivate nella finale con il quarto posto e l’abbandono dello studio insieme a Todaro per proteste senza interviste e gettando via la medaglia. Con l’arrabbiatura della Carlucci e di tutto lo staff.