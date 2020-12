18.236 nuovi casi e 683 morti: “Con il vaccino i contagi potrebbero risalire”, dice l’epidemiologa Salmaso

Il vaccino non sarà la soluzione definitiva al Covid se i contagi non scendono, non dobbiamo interpretarlo come un “liberi tutti”. A dirlo l’epidemiologa Stefania Salmaso.

I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – salgono di 18.236 unità e portano il totale a 1.906.377. Nelle ultime ventiquattro ore 683 morti che fanno salire le vittime a 67.220. Da ieri 185.320 tamponi.

I casi attualmente positivi sono 635.343, – 10.363 rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 1.203.814 registrando un incremento di 27.913 unità. I ricoverati scendono a 26.427, -470 mentre gli assistiti nelle terapie intensive sono 2855, -71 rispetto a ieri.

Covid: il vaccino potrebbe essere inutile

Il vaccino continua ad essere terreno di scontro e fonte di dubbi. Scontri all’interno del mondo politico e medico circa la possibilità di renderlo o meno obbligatorio. Dubbi per i milioni di italiani che attendono le prime dosi le quali arriveranno a stretto giro, forse ancora prima di quanto previsto inizialmente dal Governo e dal Commissario Domenico Arcuri visto che la valutazione dell’Ema è stata anticipata al 21 dicembre. Tuttavia i dubbi ora riguardano anche la sua efficacia. Secondo il virologo Robert Gallo – uno degli scienziati che negli anni ’80 scoprirono il virus dell’Aids – l’immunità data dal vaccino anti Covid potrebbe non durare.

Ora interviene un’altra scienziata, l’epidemiologa Stefania Salmaso, a dichiarare che il vaccino potrebbe addirittura avere l’effetto paradossale di provocare un aumento dei contagi. L’esperta – intervistata dalla Repubblica – ha spiegato: “Se l’indice R resterà alto, se gli scettici saranno numerosi e se l’iniezione verrà interpretata come un lasciapassare per una vita senza cautele, allora non riusciremmo ad arginare la circolazione del virus”. Salmaso – componente del nuovo comitato scientifico dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha aggiunto: “Se la falsa sicurezza data dal vaccino ci facesse abbandonare cautele, distanze e mascherine, i contagi potrebbero addirittura risalire”.