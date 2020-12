Uomini e Donne, Gemma Galgani si becca un secchio d’acqua da Tina Cipollari

Uomini e Donne: ancora litigi e screzi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, con lo scontro che arriva ad un punto massimo ed inaspettato

La trasmissione storica di Maria De Filippi ha vissuto un ennesimo momento di tensione tra la dama torinese e l’opinionista romana. Le due si punzecchiano e si affrontano da tempo, ma nell’ultimo periodo lo scontro è diventato molto aspro. Con accuse ed attacchi da ambo le parti che si susseguono senza esclusione di colpi. Nella puntata andata in onda oggi è arrivato anche il colpo di scena che nessuno si attendeva. Dopo l’ennesimo screzio tra le due, la dama torinese ha fatto il gesto di voler bagnare con una bottiglietta d’acqua la rivale che ha risposto con una delle sue trovate. Il programma è andato avanti mentre Tina ha abbandonato lo studio in cerca di un secchio d’acqua da utilizzare contro Gemma. La dama Torinese si è rivolta verso Maria mentre nello schermo appariva Tina dietro le quinte alle prese con il secchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e donne, lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è arrivato ad un punto fortissimo. Come testimoniano le immagini dello storico programma di Maria De Filippi che abbiamo pubblicato da Instagram, si nota che ad un certo punto la situazione si era calmata. Con Gemma ritornata al suo posto e la conduttrice che ha tentato di portare avanti il programma. Ma ad un certo punto le immagini si sono soffermate sul volto di Maria che è rimasta impietrita. Per quale motivo? Dall’azione fulminea di Tina che con destrezza e velocità si è avvicinata verso Gemma e le ha rovesciato il secchio d’acqua addosso bagnandola completamente. Clamore in studio con la conduttrice che ha tentato di scusarsi con Gemma dichiarando di non essersi accorta di nulla e di non aver avuto tempo di avvisarla che era ormai troppo tardi.