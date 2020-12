MasterChef 10, tutto pronto: parte stasera l’edizione che vuole stupire. Le novità

Masterchef 10: parte tra poche ore l’edizione che si distinguerà dalle altre per il grande livello di preparazione chiesto ai concorrenti

Tutto pronto per il primo appuntamento del cooking show più atteso dell’anno. Arrivato alla decima edizione, si tratta di una delle colonne di Sky (trasmesso su Sky Uno e in streaming su Now Tv) che viene seguito ormai da milioni di appassionati. In questo 2020 ci saranno tante novità, per lo più dovute all’emergenza Coronavirus che chiederà massimo impegno nel rispetto delle regole anti contagio. Ma questa edizione sarà ricordata dai concorrenti anche come quella più difficile e complicata da affrontare. Infatti i giudici hanno confermato di essere stati esigenti al massimo nelle selezioni. Confermati alla guida del programma Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che hanno deciso di alzare al massimo l’asticella e di portare al programma solo persone preparate. Insomma, un edizione che promette spettacolo e piatti super sin dalle prime puntate.

MasterChef 10 è arrivato alla decima edizione, ed è pronto a stupire ancora. Bruno Barbieri è l’unico tra gli chef ad essere protagonista dall’inizio, e proprio lui è stato il più esigente nelle selezioni. Non ci resta che aspettare l’inizio di questa sera, con la prima puntata che si preannuncia scoppiettante. Con i primi grembiuli in palio, quello bianco o quello grigio, ed i primi piatti che ci aiuteranno a conoscere la personalità dei concorrenti. Il montepremi per il vincitore resterà di 100mila euro in gettoni d’oro, con la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette ed intraprendere una carriera importante nel mondo della cucina. Un traguardo importante che i concorrenti, agguerriti e pronti alla sfida, puntano con decisione. staremo a vedere, adesso l’attesa è davvero finita. I tre giudici non si sottrarranno in questa edizione all’assaggio dei piatti per dare il responso a tutti i concorrenti.