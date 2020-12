MasterChef 10, tutto pronto per la nuova edizione: i giudici preparano una sorpresa

MasterChef 10 scalda i motori: tutto pronto per la nuova edizione attesa dal pubblico per le novità e le amozioni che di sicuro saprà regalare

Sta per finire l’attesa per il ritorno di uno dei programmi più seguiti in assoluto. Arrivato alla decima edizione, i fan del cooking show hanno fatto ormai scattare da tempo il countdown per la prima puntata in programma giovedì 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno. Tante le sorprese che i tre giudici Bruno Barbieri Giorgio Locatelli ed Antonino Cannavacciuolo hanno preparato per il pubblico. Di sicuro, dalle anticipazioni che si possono leggere sul sito di Sky, la decima edizione sarà ancora più competitiva della nona che ha visto primeggiare il veneto Antonio Lorenzon. Quella scorsa è stata una competizione tirata ed agguerrita, con tanti concorrenti bravi e preparati. Ma in questa che sta per cominciare i giudici hanno voluto ulteriormente alzare l’asticella della competizione. Ma prima di svelare qualche anticipazione sul nuovo programma, vediamo quale sorpresa i tre chef hanno voluto regalare al pubblico.

Non si tratta altro che un anticipazione di Masterchef 10, con una serata di promo del programma con i tre giudici al centro dell’attenzione. A cena insieme, hanno cucinato e regalato delle sorprese, hanno litigato e discusso ma anche anticipato qualche dettaglio del nuovo programma. Dalle foto che ha mostrato in anteprima il sito di Sky Tg24 si nota come i tre si sono divertiti ai fornelli ma anche a tavola, mangiando quello che loro stessi hanno preparato. La divertente anticipazione del programma andrà in onda domani giovedì 10 dicembre alle 19.10 proprio su Sky Uno, prima della finale di X-Factor. Sempre dal sito di Sky si legge che non mancheranno anche le sorprese, con un ospite a sorpresa che renderà ancora più piacevole la serata. Poi dalla settimana prossima si farà sul serio con prove e verdetti che daranno inizio alla nuova stagione.