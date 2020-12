Il ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è ormai sicuro: i due sembrano essere tornati insieme. L’indiscrezione su “Chi” annuncia un ulteriore passo in avanti, a quanto pare infatti la ex coppia è tornata a vivere nella stessa abitazione. Ecco che cosa è successo.

Sembra che le voci su Eros Ramazzotti e la ex moglie Marica Pellegrinelli che li vedevano di nuovo insieme dopo un riavvicinamento potrebbero essere confermate: secondo quanto dichiarato dal settimanale “Chi”, infatti, i due addirittura sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Ecco perché e come è andata tra di loro.

L’unione durata dieci anni

La ex coppia di coniugi composta da Eros Ramazzotti e dalla modella Marica Pellegrinelli si era separata ufficialmente a luglio di un anno fa, nel 2019, dopo dieci anni “meravigliosi” passati insieme e due figli, Raffaella Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, di 5 anni.

Si erano sposati a Milano nel 2014, dopo 5 anni di fidanzamento. “Insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile“, avevano dichiarato alla stampa per annunciare la fine del loro matrimonio. Una separazione tranquilla la loro, decisa in maniera non traumatica e voluta da tutte e due le parti: “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane“, erano state le loro parole per commentare l’accaduto.

Un ritorno di fiamma tra Eros e Marica?

“Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto“, aveva detto a proposito della storia con il cantante la modella bergamasca, rivelando: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma“.

Parole comunque colme di affetto, quelle riservate all’ex marito, che dopo la rottura con Marica ha ammesso di non essersi più innamorato: “L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro“, aveva specificato alla stampa.

Per i due, che poco tempo fa erano stati paparazzati insieme fuori da scuola dei figli in atteggiamenti affettuosi e complici, questo sarebbe un periodo particolare.

Secondo quanto spiegato dalla rivista settimanale diretta da Alfonso Signorini pare infatti che Marica Pellegrinelli abbia definitivamente archiviato la sua love story con Charley Vezza. Di seguito alla fine del matrimonio con Eros la Pellegrinelli aveva provato a voltare pagina iniziando una storia con l’imprenditore, dopo aver incontrato Paul Ferrari ed essendo stata sentimentalmente legata a lui per un breve periodo.

Storie che però sono durate meno di un anno, perché pare che Marica abbia già riallacciato il legame con l’ex Eros in modo ancora più solido di prima.

“Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da ‘separati in casa’ in casa e con il sorriso“, si legge tra le righe di “Chi”.

Un amore che quindi potrebbe di nuovo esplodere grazie al trascorrere vicini tutto il periodo delle feste natalizie.