Vediamo insieme che cosa c’è all’orizzonte per Gilles Rocca, dopo la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle.

Lui è stato uno dei partecipanti al programma di Milly Carlucci, che sembra aver avuto maggiore successo, ed è stato anche il vincitore, stiamo parlando ovviamente di Gilles Rocca.

Vediamo meglio insieme quale bella novità si sta avvicinando sempre di più.

Gilles Rocca: l’indiscrezione rivela una bellissima novità in arrivo per lui

Il bel Gilles Rocca si è fatto conoscere ed amare dal grande pubblico grazie alla sua esperienza, terminata da poco, con il programma Ballando con le Stelle.

Ma come sappiamo, l’anno sta finendo, ed in molti cercano di far partire nuovi programmi per il 2021, sempre rispettando tutte le norme sulla sicurezza per evitare ulteriori contagi da Coronavirus.

Si vocifera, che il prossimo anno, potremmo vedere nuovamente Simona Ventura, alle prese con un programma in prima serata.

Da quello che gira sul web, dovrebbe andare in onda su Rai2e si dovrebbe chiamare Game of Games.

Ma l’indiscrezione principale, che possiamo leggere anche sulle pagine di Tv Blog, è che a partecipare al programma, ci dovrebbe essere lui, ovvero Gilles Rocca.

Dovremmo, poi trovare anche altri nomi importanti, come Maddalena Corvaglia, Ignazio Moser, Elettra Lamborghini e Nicola Ventola.

Il programma dovrebbe avere vari giochi da affrontare fino ad arrivare al montepremi finale.

E voi cosa ne pensate di questa indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore per quanto riguarda il nuovo programma di Simona Ventura, che sembra vedere tra i concorrenti anche Gilles Rocca? Vi incuriosisce ?