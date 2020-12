Jasmine Carrisi, non riesce a gestire la situazione: “Non voglio proprio farlo “

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato la bella figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, e soprattutto a cosa si riferiva.

Lei è una bellissima ragazza, e da poco ha intrapreso la carriera musicale come il papà, stiamo parlando ovviamente di Jasmine Carrisi.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, ed in merito a cosa è la sua decisione.

Jasmine Carrisi dichiara e stupisce : “Non voglio proprio farlo “

In questo momento Jasmine Carrisi è impegnata insieme a papà Al Bano, come giudice nel programma super seguito condotto da Antonella Clerici, ovvero The Voice Senior.

Il programma è una sfida tra vari cantanti, ma di età superiore ai 60 anni, e la puntata finale si terrà tra pochissimi giorni, per la precisione il 20 dicembre.

Come sappiamo i giudici sono grandissimi nomi della musica italiana, ovvero Loredana Bertè, Gigi D’alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, e per finire Clementino.

In una recente intervista, però Jasmine ha parlato, del motivo per la quale non è molto loquace durante il programma, anche perché il molti si chiedono se è timida, oppure se ha paura di qualche giudizio, magari da parte del pubblico.

Le parole usate da Jasmine su Tv Sorrisi e Canzoni sono state le seguenti:

“Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto voglio imparare e seguire quello che dicono gli altri giudici”

Da quanto è iniziato il programma, Jasmine si è sempre trovata d’accordo con le opinioni di papà Al Bano, e sicuramente le dà anche un senso di sicurezza, essendo la sua prima apparizione in televisione.

Ha continuato dicendo, che non parteciperebbe ad un talent, anche perché il cognome potrebbe influenzare.

