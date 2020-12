Confronto a cuore aperto nel giardino del GF Vip. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno deciso di mettere una pietra sopra i litigi degli scorsi giorni. Ecco cosa si sono detti.

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I dissidi tra i due erano iniziati lo scorso lunedì quando Tommaso a sorpresa aveva deciso di nominare l’amica. Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, l’influencer 25 enne aveva giustificato la nomination all’amica raccontando di un episodio che l’aveva profondamente turbato. Zorzi aveva difeso Samantha De Grenet durante un piccolo battibecco con la Orlando e la show girl l’aveva ripreso dicendogli che avrebbe dovuto difendere lei e lanciando poi una velata minaccia affermando che “anche le storie d’amore finiscono”. Una frase che non è per niente piaciuta a Zorzi che ha deciso di vendicarsi con la nomination. Nonostante si sia pentito subito del gesto, chiedendo addirittura al pubblico di votarlo per farlo uscire dalla casa del GF Vip in queste ore i due amici sembravano più distanti che mai. La Orlando subito dopo aver appreso la notizia della nomination è scoppiata a piangere esprimendo tutto il suo dispiacere per il tradimento di Tommaso. E se ieri la coppia è riuscita ad ignorarsi probabilmente per riflettere sull’accaduto, poco fa è arrivato il confronto.

LEGGI ANCHE >SELVAGGIA ROMA SHOCK: “NELLA CASA NON VOLEVO PIERPAOLO MA UN’ALTRO VIP”

I due sono usciti in giardino per avere un po’ di privacy e Tommaso ha riconfermato il suo pentimento per il gesto giustificandosi raccontando di essersi sentito ferito dalla frase di Stefania. Dall’uscita di Francesco Oppini la showgirl è diventata il punto di riferimento principale per il 25enne e la frase di Stefania gli ha fatto avere la sensazione che si stesse allontanando da lui.

LEGGI ANCHE > FLAVIO BRIATORE FURIOSO SUI SOCIAL PER UN INSULTO AL FIGLIO: LA SUA RISPOSTA

Insomma una vera e propria scenata di gelosia che Stefania pare aver perdonato, rassicurando Tommaso sul fatto che lei ci sarà sempre per lui e il loro legame continuerà anche fuori dalla casa del GF Vip. Per finire la coppia di amici si è scambiata un forte abbraccio lasciandosi alle spalle tutte le incomprensioni. Almeno per ora l’amicizia sembra essere tornata quella di prima non ci resta che attnedere per scoprire i nuovi sviluppi.