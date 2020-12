L’ex fidanzata di Filippo Nardi, Veronica Graf, si è scagliata contro il gieffino facendo pesanti accuse contro di lui “mi ha costretta ad abortire”, ecco cosa ha detto

Veronica Graf, fa accuse pesanti al suo ex fidanzato, ora nuovo concorrente del Gf Vip, Filippo Nardi, il quale potrebbe trovarsi in una situazione spiacevole dopo nemmeno una settimana dal suo ingresso nel reality, il Conte, così viene chiamato, potrebbe rischiare di essere squalificato dal programma per alcune sue battute infelici sulle donne, ma a lanciare la bomba mediatica ci ha pensato la ex fidanzata, con un intervista su Nuovo.

Filippo Nardi ancora una volta torna a far parlare di se, sempre per argomenti spiacevoli, prima sulle uscite contro Maria Teresa che hanno fatto infuriare il web ora questa notizia sconvolgente detta dalla sua ex, Veronica, ora potrebbe davvero essere cacciato dalla casa, non per il volere della produzione, ma per le sue parole e i suoi gesti che hanno fatto infuriare i telespettatori.

Veronica Garf, anche lei ex gieffina, ha lanciato una bomba su Nardi, svelando di aver avuto una storia con lui e di essere anche rimasta incinta, ma a Filippo, a quanto dice Veronica, non è andata giù la notizia, tanto da obbligarla ad abortire, l’ex gieffina ha rivelato che Filippo le ha rovinato la vita e che ora per colpa sua non riesce più a stare con gli uomini.

Veronica, ex di Filippo Nardi “la gente deve sapere che uomo è”

Veronica ha confessato di essere stata attratta da Filippo Nardi da quando era piccola, seguendolo nella casa del Gf Vip si è accorta di lui, pensando fosse l’uomo dei suoi sogni, finché il destino non le permise di incontrarlo e di realizzare il suo sogno, Veronica ha confessato che nel momento in cui gli ha detto di essere rimasta incinta lui ha risposto “non pensare di tenere questo bambino, voglio stare con te ma non voglio un figlio” Veronica ha concluso la sua storia dicendo “la gente deve sapere che uomo è e come si è comportato” sicuramente i telespettatori, anche prima di questa notizia sconvolgente, non hanno apprezzato le gesta di Nardi soprattutto per suoi modi volgari di rivolgersi alle donne.

Veronica ha confessato di non essersi accorta subito di essere rimasta incinta, ma di esserne venuta a conoscenza dopo tre settimane facendo il test di gravidanza, la reazione iniziale dell’ex gieffina, a detta sua, è stata di felicità, ma sentendo le parole di Nardi “trova una soluzione, non ho un euro per mantenere un figlio” lei ha comunque cercato di insistere ma lui l’ha obbligata ad abortire, Veronica ha confessato di essersi pentita del gesto compiuto “so di aver sbagliato e darei la vita per tornare indietro, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola, avevo mille euro sul conto e una famiglia che non poteva aiutarmi, così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca insieme a un’amica e all’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza“, dopo questo episodio la loro storia si è conclusa sul momento, la Garf ha voluto cancellarlo per sempre dalla sua vita e ha concluso dicendo “del bambino che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”

Parole molte forti quelle di Veronica nei confronti di Nardi, che ora su trova al centro di una bufera, non sappiamo se le dichiarazioni di Veronica siano vere o no, ma Filippo sicuramente dovrà giustificarsi di fronte a un gesto del genere. Vedremo se Alfonso Signorini prenderà qualche provvedimento per i comportamenti inaccettabili di Nardi e se comunque farà chiarezza su questa triste storia.