Nuovo ritocco di chirurgia estetica per Francesca Cipriani. La ex Pupa ha voluto migliorare il suo aspetto attraverso due delicati interventi chirurgici al viso e al corpo. Ecco cosa ha deciso di modificare la prorompente ex modella.

Francesca Cipriani non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica in più di una occasione. Ed ora ha deciso anche di condividere il momento con tutti i suoi followers. La bionda dalle forme prorompenti ha pubblicato una serie di Instagram stories nelle quali appare fasciata in viso all’interno di una clinica. In realtà tutto è cominciato ieri mattina presto quando Francesca ha comunicato di essere diretta verso la clinica per effettuare un nuovo trattamento estetico. La 38enne ha raccontato di stare per eseguire il needling corporeo, una stimolazione del collagene per il ringiovanimento della pelle, usato anche da Kim Kardashian e anche una liposuzione per eliminare qualche kgin più sui fianchi, sulle braccia e sotto il mento. La Cipriani racconta di essersi regalata l’intervento per Natale: “A Natale ognuno si regala quello che più gli piace e io mi regalo questo” spiega l’ex Pupa.

Poche ore dopo l’intervento la Cipriani è tornata sui social per rassicurare i fan sulla riuscita dell’intervento. E’ andato tutto bene e dopo una breve degenza tornerà a casa. Non è il primo intervento chirurgico per la showgirl che ha sempre ammesso di amare la chirurgia e di farne spesso uso. Come è noto ha rifatto più volte il seno arrivando alla taglia decima. I continui interventi al decoltè hanno provocato tantissime polemiche e contestazioni per la trasformazione esagerata della showgirl che darebbe un cattivo esempio a tutte le ragazze a casa.

Secondo molti medici inoltre la dimensione esagerata delle protesi le potrebbe causare seri problemi di salute. Francesca però ha sempre dichiarato di non essersi mai pentita dei ritocchi fisici e di essere felice del risultato. Poco tempo fa aveva anche deciso di modificare il suo lato b con qualche ritocco, documentato giorno dopo giorno durante il programma condotta da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”.