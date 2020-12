Kim Kardashian e Kanye West non stanno più insieme? I rumors sulla separazione

Kim Kardashian ed il marito Kanye West non stanno più insieme? I dettagli di una relazione che sembra essere arrivata al capolinea

La star americana non sta vivendo un periodo speciale della sua vita, soprattutto per via delle sue difficoltà con il marito Kanye West. I due sono sposati dal 2014 ma la loro storia appare oggi abbastanza travagliata soprattutto per il disturbo bipolare del rapper. Insomma, si parla di una separazione che appare inevitabile. Secondo quanto riposta il settimanale “Chi” i due non sono arrivati ancora ad una decisione definitiva, anche se le cose tra di loro non vanno per il verso giusto, pare che si sia arrivati ad un compromesso per tentare di salvare il matrimonio. Ed il primo passo è stato quello di vivere due vite separate ma non da separati. Insomma, si tratta di provare a fare un passo alla volta, che richiede tempo e pazienza da parte di entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian sta vivendo con molta apprensione anche questa emergenza Coronavirus che ha colpito anche gli Usa, costringendo a cambiare stili di vita e a rimanere per molte ore in isolamento non potendo affrontare con leggerezza le attività quotidiane. La sua situazione con Kanye West la sta portando ad avere più tempo da dedicare al lavoro ed alle sue attività. Sempre in attesa di diventare un avvocato per sostenere le persone in difficoltà, rimane sempre uno dei personaggi pubblici più apprezzati dal pubblico sia televisivo che sul web. Numeri che per lei parlano di personaggio di primissimo piano. Su Instagram fa perdere la testa a tantissimi suoi ammiratori che rimangono senza parole davanti alle sue curve, ma anche alla sua bellezza e sensualità. Una donna che a 40 anni appare nel pieno della forma, anche se per lei si parla di bellezza curvy, che rappresenta tantissime donne che grazie a lei riescono ad esprimere la loro femminilità senza alcun pregiudizio.