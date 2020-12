Vediamo insieme che cosa è stato dichiarato questa mattina nel programma Mattino 5 su una parentela tra Samantha e Filippo.

Loro sono gli ultimi ad essere entrati nella casa del Grande Fratello Vip, e stiamo parlando ovviamente di Samantha De Grenet e Filippo Nardi.

Vediamo insieme che rivelazione davvero scioccante è stata fatta questa mattina.

Gf Vip: Samantha De Grenet e Filippo Nardi la parentela che non ti aspetti

Come tutti sappiamo, il programma del Grande Fratello Vip, fa parlare molto di se, per quello che succede all’interno della casa, ma anche per alcune dichiarazioni che vengono fatte, nei vari salotti televisivi.

In questo caso, una particolare voce, o meglio indiscrezione arriva da Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci.

Ha fare questa particolare rivelazione è stato Biagio D’Anelli, che ha dichiarato una parentale tra Samantha e Filippo.

I due, sarebbero infatti, cugini alla lontana, ma è stato bruscamente interrotto da Arianna David, che ha dichiarato, essendo una grande amica di Samantha che hanno già affrontato questo argomento insieme, e che è stato smentito il tutto.

La parentela, stando a Biagio, risale al 1934 e per questo motivo, ha interrotto Arianna, dichiarando che sicuramente in quel periodo non conosceva Samantha.

Ha anche invitato tutti a prendere informazioni tramite il sito l’Araldica, per verificare la parentela.

La padrona di casa, Federica Panicucci, ha quindi rimandato la palla ad Alfonso Signorini, chiedendo di informarsi direttamente dai diretti interessati, o presunti cugini alla lontana.

E’ quindi molto probabile che nella puntata che andrà in onda domani verrà affrontato il tema da parte di Alfonso Signorini.

E voi cosa ne pensate di questa indiscrezione in particolare che è uscita nelle ultime ore tra Samantha De Grenet e Filippo Nardi.