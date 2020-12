Sanremo 2021, Morgan escluso per scelta artistica: “Senza alcuna motivazione”

Sanremo 2021 che fa segnare l’assenza di Morgan tra i big: dopo quanto accaduto nella scorsa edizione con Bugo è arrivata la decisione

Morgan non farà parte del gruppo dei big del Festival della Canzone Italiana. Dopo le polemiche e le critiche all’indomani del suo litigio in diretta con Bugo, probabilmente l’organizzazione avrà pensato di escludere dalla competizione l’artista milanese, che da anni si fa notare non solo per la sua musica ma anche per aspetti meno artistici. Lo scorso anno la sua trovata in diretta sul palco dell’Ariston fece il giro del mondo, con tantissime critiche per il suo gesto che lo portò alla squalifica, ma anche all’organizzazione, con Amadeus e Fiorello increduli per quanto accaduto. Non si conoscono dei dettagli le motivazioni ufficiali che hanno portato alla decisione, anche se come detto ci si può arrivare anche dalla reazione dell’organizzazione. Sta di fatto che è arrivata, come c’era da aspettarselo, la reazione dell’ex marito di Asia Argento che da Instagram ha pesantemente criticato la direzione artistica per la sua esclusione.

Sanremo 2021 che perde un pezzo dello scorso anno, con il diretto interessato che ovviamente non ha preso benissimo la notizia della sua esclusione. Con un duro commento su Instagram il cantautore si è espresso così: “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’”. “Aspetto che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.