Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Red Ronnie che ha lasciato tutti senza parole sul prossimo Festival di Sanremo 2021.

Lui è un grandissimo esperto di musica, stiamo parlando di Red Ronnie, che ha rilasciato una particolare dichiarazione sul Festival di Sanremo 2021.

Vediamo di capire meglio che cosa ha dichiarato e per quale motivo.

Sanremo 2021 shock: Red Ronnie “Questi sono i cantanti e lui è il vincitore”

Il programma o meglio l’appuntamento musicale che tutti noi aspettiamo ogni anno, è il Festival di Sanremo.

Molto spesso diciamo di non vederlo, ma poi alla fine fa sempre il pieno di ascolti, per quanto riguarda l’edizione del prossimo anno, ovvero quella del 2021, ci sono ancora mille incognite e variabili, ovviamente a causa dell’emergenza per il Coronavirus.

Ma stando a quanto ha dichiarato recentemente, il super esperto di musica Red Ronnie, qualche punto fermo c’è.

Sulla sua pagina Facebook, ha infatti pubblicato l’elenco quasi completo di tutti i cantanti che dovrebbero partecipare al Festival.

Ma a lasciare senza parole, non è stato tanto questo, ma quanto ha detto successivamente, ovvero ha dichiarato chi vincerà il Festival di Sanremo, con grandissimo stupore di tutti.

La lista di nomi che ha pubblicato è davvero interessante, perché troviamo tra gli altri:

Arisa

Maneskin

Achille Lauro

Gaia

Noemi

Leo Gassman

e moltissimi altri ancora, ma dall’elenco, come ha dichiarato lui stesso mancano ancora 4 nomi, che dovrebbero essere annunciati entro questa sera.

Per quanto riguarda, poi il vincitore, Red Ronnie ha dichiarato che secondo lui, in molti vorrebbero la vittoria di Achille Lauro.

E voi cosa ne pensate sia di questi nomi tra i Big, e l’eventuale vincita del Festival di Sanremo da parte di Achille Lauro?