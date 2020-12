Vediamo meglio insieme che cosa è successo a Giulia De Lellis, che si è svegliata con un problema serio alla bocca.

Lei è una super conosciuta influencer, che con il passare del tempo ha notevolmente aumentato il suo pubblico, stiamo parlando di Giulia De Lellis.

Vediamo insieme che cosa le è successo in queste ultime ore, che sta facendo preoccupare tutti.

Giulia De Lellis in ansia per la bocca gonfia: “Non riesco più a farlo”

Quella di oggi non è certo una giornata positiva per la bella e super seguita influencer, Giulia De Lellis.

Si è infatti svegliata con un problema davvero importante al volto, dopo aver trascorso del tempo a Roma per dei lavori che doveva fare.

Giulia, è sempre molto attiva sul suo profilo social di Instagram, e questa mattina ha raccontato che cosa le è successo, e per quale motivo era in ansia appena si è svegliata.

Si è infatti svegliata in modo preoccupante con le labbra gonfie, deformate e doloranti e le sue parole sono state le seguenti:

“Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi Si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo la lingua gonfia e la gola chiusa”

Ha continuato dichiarando, che ha assunto cortisone ed antistaminico, e che si è addormentata con il ghiaccio sul labbro.

Giulia, ha cercato di rassicurare i suoi fan, dicendo che adesso va un po’ meglio, ma ancora non riesce a ridere, e che fa molto male.

Per il momento, possiamo solamente aspettare, ed augurare alla bella Giulia De Lellis, che tutto si sistemi nel migliore dei modi.

Parlando invece della sua vita privata, al momento, sembra che Giulia sia felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

E voi cosa pensate sia successo al labbro della belle e super seguita influencer Giulia De Lellis?