Vediamo insieme la fotografia che hanno pubblicato sulla fanpage di Miriam Leone che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una bellissima e bravissima attrice italiana, stiamo parlando di Miriam Leone, che ha una fanpage a lei dedicata davvero molto attiva.

Nei giorni scorsi, ha pubblicato una sensualissima fotografia che ha lasciato tutti senza parole, vediamo per quale motivo.

Miriam Leone senza veli: i follower “Abbassa ogni tanto le braccia”

Una delle attrici più belle e sensuali che negli ultimi anni ha fatto breccia di cuori, tra i suoi ammiratori, stiamo parlando di Miriam Leone.

Lei è nata in Sicilia, ed ha dei bellissima capelli rossi, con una pelle molto chiara, ma recentemente ha dovuto cambiare il colore e passare ad un biondo chiarissimo per necessità lavorative.

Ha infatti interpretato il ruolo di Eva Kant, nel film Diabolik, che doveva uscire ad inizio di quest’anno ma poi non è più uscito a causa della pandemia ancora in corso, ma le immagini che sono girate su internet mostrano una bellissima e super sensuale Miriam Leone.

Ma torniamo al profilo su Instagram di Miriam Leone, o meglio alla sua fanpage, che ha pubblicato una sensualissima immagine che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere Miriam, che tiene le braccia sul suo seno, senza indossare intimo e dove si mostra anche il suo bellissimo tatuaggio a forma di fiore.

I capelli sono sciolti e rossi, e lo sguardo è davvero sensualissimo, possiamo anche vedere l’inizio della sua gonna color oro.

I commenti ovviamente sono stati tantissimi, ed in molti le fanno i complimenti per la sua sensualità, ma qualcuno in modo sicuramente spiritoso, le dice “Ogni tanto abbassa le braccia”.

E voi cosa ne pensate della fotografia che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone? Vi piace come donna e come attrice?