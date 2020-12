Vediamo insieme per quale motivo la bellissima e bravissima Bianca Giaccero è scoppiata in lacrime durante la puntata di oggi.

E’ iniziato da poco, nuovamente, il programma che conduce Bianca Guaccero, dopo il periodo di stop.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo oggi nella puntata di Detto Fatto, e per quale motivo.

Bianca Guaccero scoppia in lacrime durante la diretta: “E’ un periodo particolare”

La puntata di oggi, per quanto riguarda il programma condotto da Bianca Guaccero è stata davvero particolare, perché la bella presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

In un momento particolare per tutti, anche lei ha mostrato un lato, per così dire debole, ma vediamo meglio per quale motivo è accaduto tutto questo.

Dopo un servizio, che è andato in onda, dove si parlava di RSA,ed i vari ospiti anziani saranno costretti a passare le festività natalizie da soli, quando l’immagine è tornata su Bianca Guaccero, ha dichiarato le seguenti parole con gli occhi visibilmente gonfi:

“Scusate è un periodo particolare per tutti…siamo tutti distanti dai nostri affetti”

Come tutti noi, non vede la sua famiglia, che vive in Puglia, da molto tempo, e per quest’anno non potranno passare le festività natalizie insieme.

Come sappiamo, il programma condotto magistralmente da Bianca Guaccero era stato sospeso per via ti un tutorial su come fare la spesa che aveva scatenato moltissime polemiche.

Sicuramente non è un periodo semplice ne dal punto di vista lavorativo, ne da quello personale, a causa dell’emergenza ancora in corso per il Coronavirus, e la relativa limitazione negli spostamenti nel periodo festivo.

