Paolo Brosio contro la macchina della verità della D’Urso: “E’ una pagliacciata”

Continua a far discutere la relazione tra Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura. A tenere banco non è solo la differenza di età tra i due – lui 64 anni e lei 22 – ma la veridicità di un rapporto che secondo qualcuno sarebbe stato costruito ad arte per dare visibilità ad entrambi. Accuse che in questi giorni i due stanno respingendo al mittente anche con forza, cercando di convincere che il loro è un amore concreto e senza pregiudizi. La relazione tra il giornalista e conduttore e la giovane è stata resa pubblica nel momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex inviato di Quelli che il calcio. E sin dall’inizio in tanti hanno storto il naso mettendo in dubbio la verità su quanto la giovane Maria Laura aveva dichiarato nello studio di Barbara D’Urso.

Paolo Brosio e la giovane compagna Maria Laura hanno fatto visita alla conduttrice napoletana. Nello studio la bella 22enne non ha voluto esimersi alla macchina della verità, strumento che nel programma della conduttrice napoletana viene spesso adoperato per tentare di capire se le dichiarazione dei vari ospiti corrispondono alla verità. La giovane non ha avuto problemi e ha accettato di buon grado di sottoporsi ad alcune domande anche scomode. Il compagno ha assistito alla scena divertito ma allo stesso tempo preoccupato di quanto potesse accadere. Alle prime domande di rito nessuna particolare situazione scomoda, ma due domande hanno fatto perdere la pazienza a Brosio che ha sbottato. La prima domanda riguarda il fatto che la giovane stesse con lui solo per avere notorietà. A questa domanda la giovane ha risposto di no, mentre la macchina della verità ha dichiarato falsa la sua risposta. La seconda domanda è stata sul futuro insieme possibile tra i due. La giovane ha risposto di si, mentre ancora una volta la macchina ha dichiarato falsa la risposta di Maria Laura. A quel punto Brosio non ci ha più visto e ha dichiarato “una pagliacciata” quella messa in scena. Piccola scaramuccia con la D’Urso che poi è andata avanti con la sua trasmissione.