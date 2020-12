GF Vip, torna la pace tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: “Non ridevo più”

GF Vip: torna la pace tra le due concorrenti che nelle scorse ore avevano avuto un forte battibecco che aveva lasciato tutti senza parole

Dopo la tempesta torna sempre il sereno. E’ quello che è successo tra le due concorrenti ed amiche, che nella giornata di ieri avevano avuto una lite pesante, con tante accuse di Stefania Orlando nei confronti della ex moglie di Amedeo Goria. Uno scontro che aveva lasciato senza parole tanti altri personaggi all’interno della casa, tra questi anche Tommaso Zorzi che dopo la sfuriata della conduttrice romana si era persino detto “Senza parole”. Si sa che gli alterchi ed i battibecchi tra persone sono una normalità in un gioco che mette in risalto la convivenza tra persone, che resta difficile soprattutto con il trascorrere delle settimane. All’inizio si pensa alla strategia da adottare ed alle alleanze che permettono di portare avanti un piano per arrivare alla fine. Ma quando la stanchezza comincia a sopraggiungere ecco che arrivano anche gli screzi e le discussioni.

GF Vip che regala continui colpi di scena e storie da raccontare. Il prolungamento del programma fino a febbraio o forse più, ha lasciato sul campo le prime due ‘vittime illustri’. Parliamo di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci che non se la sono sentiti di andare avanti e continuare un avventura che li avrebbe costretti durante le festività natalizie a rimanere in casa lasciando fidanzata o figlio fuori. Il resto della compagnia sta vivendo momenti di stallo, anche perché la scena adesso sembra essere a vantaggio dei nuovi entrati che si mettono in evidenza con grande personalità. Su tutti parliamo di Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, che in modi diversi stanno catturando l’attenzione generale. Ma la notizia del giorno all’interno della casa rimane quella della pace fatta prima tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e poi quella tra l’ex moglie di Andrea Roncato con il video sotto che mostra quello che è accaduto tra le due amiche.