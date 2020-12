Gf Vip: Giulia Salemi scoppia in lacrime, confessa cosa si nasconde dietro il mondo apparente degli influencer, non basta un milione di followers per dimenticarsi la solitudine, ecco cosa ha raccontato la modella persiana nella casa più spiata d’Italia

Momenti difficili per Giulia Salemi, la web influencer è scoppiata in una valle di lacrime pensando alla sua vita personale, la modella italo-persiana ha avuto un crollo emotivo parlando con Pierpaolo Pretelli dei suoi affetti e della sua famiglia, ma soprattutto ha mostrato il lato nascosto degli influencer confessando che non bastano milioni di followers per dimenticare la solitudine che vive ogni giorno, spesso questa situazione porta a una sorta di depressione.

La Salemi ha voluto fare una riflessione sul mondo apparentemente spensierato e felice delle star dei social, ma in realtà non sempre viene mostrata la realtà dei fatti, ecco cosa ha raccontato.

Giulia Salemi scoppia in lacrime, il lato nascosto dei web Influencer

Durante la solita festa organizzata per i concorrenti del Gf Vip, Giulia Salemi, decisamente giù di morale, decide di isolarsi dal party per andare in veranda tra i suoi pensieri che da li a poco si tramutano in una valle di lacrime, la web influencer ha avuto un crollo emotivo pensando alla sua vita personale, Pierpaolo è subito corso in suo soccorso per consolarla.

L’ex velino ha cercato di tirarla su di morale e dopo qualche minuti la modella italo-persiana si è aperta con lui rivelando quale fosse la causa del suo malessere ha confessato “Tu mi capisci al volo, non c’è niente da fare. Subito ti sei accorto che qualcosa non andava, Vedo voi che avete mogli, fidanzate e figli ad aspettarvi“, Giulia ha rivelato a Pierpaolo che dietro al suo carattere forte in realtà si nasconde molta sofferenza, soprattutto per la sua vita privata in cui si sente molto sola, non avendo una persona su cui poter contare, come un fidanzato o dei genitori che si vogliono bene.

La Salemi ha molto successo su Instagram, tanto da avere 1,3 milioni di followers, ma questo per la web influencer non basta infatti ha confessato a Pretelli “Mi segue un milione di persone, ma alla fine chi mi sta vicino sono mio padre e mia madre che si odiano“, Giulia ha dato un ottimo spunto di riflessione sulle star del web, molte volte gli utenti suoi social pensano che questi “vip” abbiano una vita fantastica e spensierata ma in realtà, come ha fatto capire la Salemi, non è così, infatti ha detto “bisogna sempre avere la battuta pronta”. E “Power e Power… No, io non sono sempre Power!“.

L’influencer ha fatto capire che quando torna a casa, dopo aver fatto qualche storia su Instagram tutta sorridente, spegne il telefono e cosa le rimane? una stanza vuota e un’angosciante solitudine, non bastano i fan, quello che lei vorrebbe è il calore umano delle persone vere, ma purtroppo non può contare nemmeno sui suoi genitori, perché continuano a farsi la lotta tra loro, tra denunce e dispetti.

Giulia Salemi ha fatto capire che il mondo delle star del web non è composto solo da feste esclusive e lusso, non basta tutto l’oro del mondo per placare la sensazione di un amore vero o di un’amicizia reale, questo non vuol dire che tutti gli infuencer abbiano una vita finta, ma molto probabilmente la maggior parte di loro finge, per non mostrare la verità dei fatti, cioè che dietro un mondo apparentemente pieno di persone che ti seguono e dicono di amarti in realtà si nasconde molta sofferenza e tanta solitudine.