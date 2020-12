La nuova fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari è entrata in contatto con Giulia De Lellis mettendole un like, gli utenti sul web se ne sono subito accorti, lei ha cercato di nascondere le prove, ecco cosa è successo

Elisa Visari, nuova fiamma di Andrea Damante è di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a far parlare di lei non la sua nuova love story, ma la colpa sarebbe di un like che la Visari si sarebbe fatta scappare proprio all’ex del nuovo fidanzato, Giulia De Lellis, Elisa deve aver riflettuto sull’accaduto perché dopo qualche minuto il like è sparito, ovviamente i fan attenti della De Lellis sono stati più veloci di Elisa perché si sono subito accorti sia del fatto che aveva messo mi piace e sia che l’ha tolto, per questo motivo è nata una polemica in cui i fan di Giulia stanno cercando di capire se, il like è stato messo per sbaglio e quindi poi tolto per questo oppure l’ha tolto perché qualcuno gliel’ha detto.

Ormai dalla fine della relazione tra Damante e la De Leliis sono passati diversi mesi, intanto entrambi si sono rifatti una vita con altri partner, Giulia si è fatta consolare tra le braccia di Carlo Beretta e invece Andrea ha ritrovato la felicità grazie ad Elisa Visari, solo qualche settimana, per puro caso, le due coppie si trovano nello stesso posto in vacanza, Dubai, per fortuna non si sono incrociati, ma poco fa è successo qualcosa che ha attirato l’attenzione sulla ex coppia, Giulia ha pubblicato una foto sul set con Fabio Volo, per il nuovo film in cui lei è attrice e interpreta se stessa, ma a stupire tutti ci ha pensato Elisa Visari mettendole un bel like a questa foto.

Ovviamente agli utenti del web non sfugge mai nulla, a riportare la notizia è stata Deianira Marzano, facendo notare che la Visari, molto probabilmente per sbaglio, in uno momento di stalking all’ex dell’attuale fidanzato, ha piazzato un like sulla foto, ma a far insospettire tutti è quello che è successo dopo, quando probabilmente si è accorta di aver messo like e quindi aver fatto una gaffe, ha subito rimosso l’apprezzamento alla foto di Giulia, ma ormai il danno era stato fatto e tutti se ne erano accorti.

Ora sarebbe interessante scoprire per quale motivo Elisa abbia messo il like alle foto di Giulia, per sbaglio? oppure davvero è contenta per il successo della De Lellis come attrice? vedremo se una delle due ragazze farà qualche dichiarazione in merito a quello che è successo.