Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Alfonso Signorini, su quando finisce il Gf, stupendo tutti nuovamente.

Il programma super amato del Grande Fratello, sembra non avere pace, doveva finire questo mese, ma è stato prolungato fino a Febbraio 2021.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, stupendo tutti su un eventuale prolungamento ulteriore.

Gf Vip: Il programma non finisce a febbraio ma ancora dopo l’annuncio di Signorini

In queste ultime ore, Alfonso Signorini, ha partecipato ad un programma su Instagram, dove ha fatto qualche rivelazione sul Gf Vip.

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO CONFESSA “E’ FINITO TUTTO” E DICHIARA “E’ DAVVERO DIFFICILE”

Ha parlato di quello che succede all’interno della casa, e dei vari nuovi inquilini che entreranno nella casa venerdì prossimo.

Ma ha svelato un dettaglio davvero molto particolare, che ha lasciato tutti senza parole, per via di una nuova data di chiusura del programma, che sembra non essere più quella di fine Febbraio 2021.

Le parole di Alfonso Signorni sono state le seguenti:

“Venerdì abbiamo quattro nuovi vipponi in entrata…Con loro il cast è completo…Con loro faremo Natale, Capodanno e Befana…E andremo avanti fino al 15 marzo…”

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE, SCOPERTO IL REGALO CENSURATO CHE TINA HA FATTO A GEMMA– FOTO

Potrebbe aver sbagliato, solamente la data, oppure potrebbe essere un nuovo cambio del giorno di chiusura del programma, al momento ancora non possiamo saperlo, ma di certo la cosa ha generato un forte dubbio ed un tam tam sul web.

Signorini ha anche dichiarato due, dei quattro concorrenti che entreranno venerdì che sono Cecilia Capriotti e Carlotta dell’Isola.

Per quanto riguarda invece l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, di Ginevra Lamborghini al momento è rimandato, ed Alfonso ha dichiarato apertamente, che se non voleva che si parlasse della sorella o della famiglia non poteva partecipare al programma.

E voi cosa ne pensate della possibile nuova data di chiusura del Grande Fratello vip, ancora più in la nei giorni?