Diletta Leotta fotografata a Milano fa infuriare i fan, “Non lo dovevi fare”

Diletta Leotta pizzicata dai fotografi in giro per Milano ha scatenato l’ira di tutti i suoi fan che la criticano per il comportamento irrispettoso che potrebbe mettere in pericolo lei e gli altri. Ecco cosa ha combinato la show girl per le strade del capoluogo lombardo.

Piovono pesanti critiche sul comportamento irresponsabile di Diletta Loeotta. La giornalista sportiva abituata a ricevere milioni di complimenti dovrà abituarsi a qualche critica in più. A scatenare l’ira dei suoi fan sono state alcune immagini, pubblicate da settimanale CHI che la ritraggono a spasso per il centro di Milano. La bella 30enne cammina disinvolta sorridendo ma come hanno notato in molti non indossa la mascherina. Nelle immagini si ferma anche a parlare con alcune persone sempre senza mascherina e non rispettando il distanziamento sociale.

Le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini hanno fatto in breve tempo il giro del web creando numerose polemiche. In questi giorni di parziale ritorno alla normalità si sono registrati moltissimi assembramenti. La mancanza di rispetto delle regole, soprattutto nelle grandi città, sta portando il Governo a rivedere le misure prese con un possibile ritorno a regole più restrittive. E anche Diletta Leotta sembra non aver compreso l’importanza della protezione personale per tutelare se stessa e soprattutto gli altri. Indossare la mascherina, come hanno fatto notare numerosissimi utenti, non solo è un obbligo morale ma anche una legge sanzionabile con una salatissima multa.

Intanto, lontano da queste polemiche sono sempre più insistenti le voci su un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Daniele Scardina. Al momento il pugile è oltreoceano concentrato sugli allenamenti in vista dell’imminente ritorno su ring ma pare che la coppia abbia definitivamente riallacciato il rapporto.

Intervistato in un programma Rai, Scardina non ha voluto confermare la relazione ma i due ex sono stati fotografati più volte insieme. Secondo i ben informati starebbero programmando il Natale insieme, speriamo che almeno in questa occasione rispettino le regole del Dpcm.