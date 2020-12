La Famiglia Reale inglese sta per dare il benvenuto ad un nuovo erede. Pippa Middleton, sorella minore di Kate Middleton sarebbe in attesa del secondo figlio dal marito James Matthews.

Nuovo bambino in arrivo nella Casa Reale inglese. Pippa Middleton, sorella minore di Kate, diventerà prestissimo mamma per la seconda volta. La terzogenita di casa Middleton è diventata famosa per aver rubato la scena alla sorella durante il matrimonio con il principe William. Pippa, damigella di Kate indossò un abito sottoveste molto attillato che incorniciava perfettamente il lato b, facendo scandalo su tutti i rotocalchi mondiali e oscurando la bellissima sposa. Sono passati più di 9 anni da quel giorno e oggi Pippa è felicemente sposata con il manager inglese James Matthews. La coppia si è conosciuta nel 2012 a Londra ma solo nel 2016, dopo la rottura di Pippa con lo storico fidanzato Nico Jackson, ha ufficializzato la relazione.

LEGGI ANCHE > GF VIP: GIACOMO URTIS SI INTRUFOLA NEL LETTO DI TOMMASO ZORZI IL WEB INSORGE

La coppia ha già dato il benvenuto al primo figlio Arthur nato nel 2018 e adesso secondo fonti vicinissime alla famiglia sarebbe in attesa del secondogenito. Non si sa ancora se il nascituro sarà maschio o femmina né la data presunta del parto ma sembrerebbe che Pippa e James siano felicissimi. I principi George, Charlotte e Louis avranno presto un nuovo cuginetto con il quale giocare e pare che anche William e Kate non vedano l’ora di conoscere il nipotino. Kate e Pippa hanno sempre dimostrato di avere un forte legame e pare che ora che la famiglia di Pippa si allargherà, stia cercando una nuova residenza per avvicinarsi ai reali.

LEGGI ANCHE > MISS ITALIA 2020: ARRIVA IL TRIONFO DI MARTINA SAMBUCINI. TUTTO SULLA 19ENNE ROMANA

Al momento Pippa, il marito e il figlio Arthur vivono in una lussuosa abitazione nel centro di Londra ma avrebbero già messo gli occhi su una grande tenuta di campagna con un parco di 72 acri proprio vicina a quella dei cuginetti. I loro due bambini avrebbero così l’opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia reale. Non ci resta che fargli i nostri migliori auguri.