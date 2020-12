Melita Toniolo ed il Natale: “State pensando a Conte, io invece al pranzo del 25”

Melita Toniolo ha postato una foto su Instagram che ha fatto discutere: bellissima come sempre, ha lanciato una provocazione ai follower di Instagram

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto, ed una bellezza che da sempre ha caratterizzato il suo personaggio. Molto ricercata dai follower, sul web è apprezzata non solo per le sue doti fisiche ma anche per la sua simpatia e positività mostrata anche nei momenti di difficoltà, come per esempio quello che stiamo vivendo. L’emergenza Coronavirus ha modificato le vite di tutti gli italiani, dalle abitudini familiari a quelle lavorative. Insomma, per la prima volta nella storia ci si appresta a vivere delle festività natalizie molto particolari rispetto al passato. In queste ore si attendono dal governo delle misure restrittive speciali da adottare solo nel periodo natalizio, e che possano ridurre al massimo il rischio contagio nel paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Melita Toniolo è stata molto apprezzata durante le puntate dello spettacolo musicale All Together Now con la sua presenza nel muro dei cento. Ma anche sui social come detto è seguita dal pubblico che ne apprezza doti fisiche e morali. Insomma, si tratta di un personaggio pubblico che riesce a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori con grande facilità, considerando che parliamo di una bellezza che non passa inosservata. Il suo ultimo post sulle festività natalizie ha fatto storcere il naso a qualcuno. Vediamo cosa ha scritto la bella showgirl a proposito di regali e pranzo del 25: “Come siete messi a regali natalizi? Ma soprattutto, cosa si mangia il 25?? Siete già organizzati?😋😋😋💪🏽💪🏽💪🏽 Sì lo so che state tutti aspettando Conte, ma cerco di pensare al cibo per non pensare ad altre brutte notizie😩💪🏽”. Il messaggio della showgirl trevigiana probabilmente è stato frainteso da qualche follower. Infatti lei non ha voluto minimizzare sulle misure che si adotteranno, bensì ha dichiarato di voler pensare ad altro evitando le brutte notizie. In ogni caso anche il suo outfit sportivo che ha evidenziato curve bollenti ha raccolto grandi consensi. E voi, cosa ne pensate?