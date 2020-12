Instagram down: arrivate segnalazioni di malfunzionamento da tutto il mondo

Instagram down: l’app ha avuto dei disservizi a partire dalla mattinata di oggi 18 dicembre in tutto il mondo. Tante le segnalazioni degli utenti

L’app ha avuto dei momenti di down in tutto il mondo, con le segnalazioni che hanno raggiunto livelli altissimi nell’arco della giornata di oggi venerdì 18 dicembre. In questo periodo sono state tante le app che hanno avuto dei disservizi, con quelle più recenti che hanno riguardato Telegram e Spotify, senza dimenticare Google. Insomma, in un periodo dove le persone trascorrono sempre più tempo in rete, restano sempre più frequenti i momenti di down ed i disservizi. Che possono infastidire chi trascorre del tempo in rete per svago, mentre diventano un dramma per chi invece lavora. Nell’era dello smart working e della tecnologia su smartphone, ogni disservizio anche di poche ore può rappresentare una criticità anche pesante per milioni di utenti.

Instagram in down: il disservizio è durato per qualche ora e si è verificato in tutto il mondo. Il social network ha dato problemi nel caricamento di post ma anche nella visualizzazione di profili e pagine. Dalle 10 di stamattina tutti i dispositivi Android hanno rilevato questo malfunzionamento, con le segnalazioni che si sono concentrate su Twitter ma anche al sito “Down Detector”. Le app in alcuni casi non si sono proprio aperte, lasciando per ore gli utenti senza l’accesso in rete. Tanti i disservizi che hanno riguardato alcune applicazioni in questo 2020. Non dimentichiamo quella di Twitter che ha avuto un pesante down in tutto il mondo, con gli utenti che non hanno potuto fare accesso al social per ore. In quel caso si è trattato di un problema di Twitter in vari paesi del mondo e non solo per un marchio, ma in generale sia da smartphone che da pc. Nelle ultime ore intanto sembra che la situazione sia migliorata, con le segnalazioni degli utenti che sono diminuite.