Vediamo insieme la bellissima fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore Justine Mattera, lasciando tutti a bocca aperta.

Lei è una bellissima donna e showgirl, che con gli anni sembra non perdere fascino, ma se possibile acquistarne ancora di più.

Stiamo parlando di Justine Mattera, che tramite il suo profilo social di Instagram lascia tutti senza parole.

Justine Mattera provoca in bianco e nero: “Le ventenni mute!”

Come tutti sappiamo, ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione facendo la sosia di Marylin Monrooe, poi piano piano si è fatta conoscere per la sua simpatia e bravura.

Stiamo parlando ovviamente di Justine Mattera, che manca dal mondo della televisione da qualche tempo, ma riesce sempre ad intrattenere il suo pubblico, tramite il suo profilo social di Instagram, che è sempre molto attivo.

Justine, è una donna e mamma, molto attiva, pratica davvero moltissimi sport, come la bicicletta, il nuoto, la corsa, e questo le permette di avere un fisico perfettamente scolpito, che giustamente non ha problemi a mostrare.

Le sue fotografie sono molto spesso sensuali, senza risultare eccessive, ed proprio l’ultima che ha pubblicato sul famoso social ha lasciato tutti senza parole.

In queste fotografia in bianco e nero, Justine copre il suo seno con una sorta di boa di piume, ed indossa dell’intimo che esalta alla perfezione il suo lato b, e mostra tutte le sue curve.

Le braccia si uniscono sopra la sua nuca, e lo sguardo è davvero accattivante e sensuale, senza però, come abbiamo detto prima, risultare eccessivo.

In molti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, e qualche follower, le ha scritto che non ha nulla a che invidiare alle ragazze molto più giovani di lei.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima fotografia che ha pubblicato Justine Mattera? La trovate anche voi sensuale ma non eccessiva?