Chiara Ferragni: shopping senza mascherina e borsa con pelle di coccodrillo, “che orrore”

Chiara Ferragni polemica sui social: beccata senza mascherina e con una borsa da 100mila euro, fan su tutte le furie soprattutto per il materiale con cui è fatta borsa: pelle di coccodrillo, ecco cosa è successo

Chiara Ferragni ancora una volta è finita al centro di una polemica, questa volta ha fatto davvero infuriare i suoi followers, il motivo? si trovava in giro per le strade di Milano, precisamente nella zona di Monte Napoleone, senza mascherina mentre era intenta a fare shopping, ma a dare fastidio ai followers non è stato solo questo, infatti la web-influencer ha sfoggiato anche una borsa che non è passata inosservata agi occhi attenti dei fan, subito corsi a cercare il valore dell’accessorio hanno scoperto la cifra esorbitante, 100mila euro, anche questo fatto ha scatenato una polemica sui social.

Chiara Ferragni, fan scioccati “senza mascherina e borsa da 100mila euro”

Chiara Ferragni ha letteralmente stupito i suoi fan, si è fatta fare alcuni scatti per le strade lussuose di Milano, portando con se una borsa molto rara, Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30, fatta con la pelle di coccodrillo e la chiusura ricoperta di diamanti, i colori sono ispirati alle montagne innevate dell’Hymalaya.

La borsa ovviamente ha un prezzo da capogiro, ben 100mila euro, ma i fan si sono arrabbiati ancora di più con la bella influencer perché le mancava un accessorio fondamentale in questo periodo: la mascherina, visto che in questo caso si trova nelle strade affollate di Milano avrebbe dovuto indossarla, per questi due motivi si è scatenata la polemica contro di lei.

I fan hanno iniziato a bombardarla di critiche sotto le sue foto, sia per la borsa dalla cifra esorbitante ma anche per il materiale con cui è fatta, un fan le ha scritto “I coccodrilli vengono scuoiati vivi brutalmente solo per soddisfare i desideri di chi è alla ricerca di accessori considerati di lusso da usare o da indossare come status symbol. Che orrore!” , i followers non si sono trattenuti dall’esprimere il loro pensiero contro la tipologia di borsa che Chiara sta sfoggiando, soprattutto per il modo in cui viene fatta, scuoiando coccodrilli per il piacere di indossare un accessorio diverso dal solito.

Per il momento Chiara Ferragni non ha replicato alle accuse fatte, vedremo se nelle prossime ore si giustificherà per aver sponsorizzato una borsa del genere.