Arisa è fidanzata con Andrea Di Carlo, il suo manager: prima foto di coppia

Arisa ha un nuovissimo fidanzato. La notizia in anteprima era stata lanciata da Rudy Zerbi durante una puntata del programma Amici di Maria De Filippi, dove lui e Arisa sono colleghi nella cattedra di canto. Uno scoop annunciato in diretta che ha lasciato un po’ stizzita la cantante che probabilmente non si aspettava che il collega rendesse pubblica una notizia sulla sua vita privata. Sul momento Arisa ha risposto a Zerbi di non essere proprio fidanzata ufficialmente e ha prontamente cambiato argomento. Nei giorni successivi però, forse per evitare che la notizia fosse pubblicata dai siti e giornali di gossip, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare su Instagram alcuni scatti prima che lo facessero i giornali. Ma chi è il fortunato nuovissimo fidanzato della cantante? Niente meno che il suo manager Andrea Di Carlo. Andrea oltre ad essere un manager musicale è anche un autore televisivo e pare quindi che i due abbiano iniziato un rapporto lavorativo e poi con il tempo il sentimento sia cresciuto diventato vero amore. Per ufficializzare la relazione Andrea ha pubblicato sui social due fotografie.

La prima immagine li ritrae in ascensore abbracciati, nella seconda invece si scambiano un passionale bacio. Nel secondo scatto il viso di Arisa è tagliato ma i tantissimi fan l’hanno riconosciuta in un istante. Andrea è il primo uomo al fianco di Arisa dalla rottura con lo storico fidanzato Lorenzo Zambelli, anche lui ex manager della cantante. Il rapporto con Lorenzo è stato molto importante e come raccontato da Arisa la separazione è stata un momento molto difficile della sua vita. Ora però è il momento di dare una nuova possibilità all’amore e la storia con Andrea è la prova che la cantante è di nuovo pronta a mettersi in gioco.

Arisa non ha voluto ancora raccontare molto sul suo nuovo amore. Sarà per non sbilanciarsi su una storia d’amore appena iniziata o per tutelare la privacy del compagno, certo è che ora la relazione è alla luce del sole. L’ufficializzazione è stata un grande passo che fa pensare ad una storia d’amore importante. E noi facciamo i migliori auguri ai novelli piccioncini.