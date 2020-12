Cerchiamo di capire che cosa è successo, di strano, nella puntata di ieri condotta da Matano della “La vita in diretta” con Andrea Delogu.

Lui è un grandissimo presentatore, che conduce il programma giornaliero “La vita in diretta”, e stiamo parlando ovviamente di Matano.

Ma nella puntata di ieri, si è accorto che qualcosa non andava con Andrea Delogu, ed ha immediatamente chiesto cosa stava succedendo.

Matano in diretta ad Adrea Delogu si accorge di una stranezza e chiede: “Cosa succede?”

Come sappiamo, la bellissima Andrea Delogu ha presentato la versione estiva del programma La vita in diretta, insieme al collega Marcello Masi.

LEGGI ANCHE —-> POMERIGGIO CINQUE BARBARA D’URSO IN DIRETTA: “NON NOTATE NULLA DI STRANO IN ME?”

Nella puntata di ieri, di La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, ha fatto ritorno, ma non come presentatrice bensì come ospite del programma.

Ma durante la punta, succede qualcosa di particolare, ed Alberto Matano non si è lasciato sfuggire nulla, le sue parole sono state infatti le seguenti:

“Che stavi facendo con le scarpe scusa? Cosa stava succedendo?”

LEGGI ANCHE —-> ANTONELLA CLERICI: GAFFE IN DIRETTA NEL PROGRAMMA “E’ SEMPRE MEZZOGIORNO”

Andrea Delogu, infatti, stava facendo qualcosa sotto la suola dei suoi stivali argentati, ed il gesto non è assolutamente sfuggito a Matano.

La bellissima Andrea Delogu, ha spiegato cosa stava facendo ed il motivo, ed tutti gli ospiti sono scoppiati in una bella risate, le parole di Andrea sono state le seguenti:

“Stavo staccando un pezzo di etichetta sotto, perché sono nuove”

La sua risposta ha portato un momento di allegria e spensieratezza in un momento dove tutti noi ne abbiamo bisogno, dato anche le strette che sarebbero state comunicate dal Governo per il periodo di Natale, da li a poche ore.

Insomma un momento simpatico e divertente che non è assolutamente sfuggito ad Alberto Matano.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto? Vi è sembrato una cosa carina e simpatica, oppure Alberto Matano doveva far finta di nulla?