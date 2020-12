Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso in diretta: “Non notate nulla di strano in me?”

Pomeriggio Cinque che regala sempre colpi di scena: nella puntata di oggi la D’Urso ha stupito tutti con un dettaglio mostrato in diretta

Nella diretta di oggi la celebre conduttrice ha fatto notare un particolare e tutti gli spettatori e gli ospiti tra studio e collegamenti. Nell’ultima puntata di questo 2020 la conduttrice napoletana ha salutato i suoi fedelissimi telespettatori di Pomeriggio Cinque che tornerà in onda nel 2021. Il motivo è semplice: ci sono troppi impegni per lei, che ha dovuto in questo periodo fare una scelta per portarli avanti. Insomma, per lei il periodo natalizio non conoscerà troppe soste, e per questo motivo la celebre trasmissione pomeridiana è costretta a prendersi una pausa, congedandosi da questo 2020 difficile. La data di oggi 18 dicembre rappresenta quindi una tappa importante, che segna la fine anticipata della trasmissione che come detto riprenderà a gennaio 2021. E’ stata la diretta interessata a darne conferma, con un sorriso raggiante come sempre che ha stupito i suoi ammiratori. Solo un arrivederci, dunque, con la presenza della conduttrice che non mancherà per niente in questo periodo dagli schermi Mediaset.

Pomeriggio Cinque è una trasmissione molto seguita dai fan di Barbara D’Urso, che anche nella puntata di oggi ha dedicato molto spazio all’attualità ed all’emergenza Coronavirus. Con tanti collegamenti per aggiornare i telespettatori sulle misure che adotterà il governo e cosa ci aspetterà in queste vacanze di Natale. Poi è passata ad argomenti più leggeri e legati anche al gossip. Ad un certo punto della trasmissione si è rivolta al pubblico ed ha esclamato: “Ma non notate niente di strano in me?”. La curiosità dei fan è andata al colore rosso del suo rossetto abbinato con lo smalto. Una novità gradita per le festività natalizie, con un colore che dona in particolar modo alla conduttrice napoletana. Infatti sono arrivati per lei i complimenti dei telespettatori che l’hanno seguita ma anche dei follower, in quanto la conduttrice ha condiviso il suo rossetto e smalto anche sulla sua pagina Instagram.