Patrizia De Blanck ha confessato “al Gf Vip avevo due topi in camera” sembrava assurdo ma è la verità, oltre alla mancanza di igiene la Contessa ha confermato che nella sua stanza c’erano effettivamente due ospiti indesiderati, ma a lei non davano fastidio, anzi, ecco cosa ha detto

Sembrava fosse un’assurdità, ma i ragazzi nella casa del Gf Vip avevano ragione, nella stanza di Patrizia De Blanck c’erano due topi, è stata la stessa Contessa a rivelarlo in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui ha confessato che le condizioni igieniche della sua stanza erano pessime, nessuno poteva immaginare che quanto detto dagli altri concorrenti fosse la verità, ma è così, più volte Patrizia è stata presa in giro per mancanza di igiene e in diversi momenti i ragazzi, ironizzando sulla questione, avevano detto di aver visto un topo sgattaiolare nella sua camera, ma anche loro, probabilmente increduli, avevano pensato fosse una svista, ma la Contessa ha rivelato l’impensabile, ecco cosa ha detto.

Patrizia De Blanck, rivelazione scioccante ” avevo due topi in stanza, ma erano carini”

La Contessa non avuto problemi ha condividere la sua stanza con due ospiti inaspettati, due topi, è stata lei a rivelarlo al settimanale Nuovo, durante un’intervista ha ammesso che le condizioni della sua camera non erano ottimali, in particolare parla del bagno “il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo problema in bagno, non c’erano nemmeno finestre“.

Patrizia ha ammesso le condizioni pessime della sua stanza, soprattutto per il bagno, ma pur di non passare la notte con gli altri concorrenti, si tappava il naso e resisteva, ma a scioccare i telespettatori è stata un’altra confessione che ha lasciato tutti senza parole “Ad un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini” la Contessa ha dichiarato di aver visto, in più di un’occasione questi due animaletti, ma non era spaventata, anzi, li trovava carini, frase che ha inorridito tutti, pensare che due topi condividessero con lei la stanza fa intuire che anche tutta la sua camera fosse in condizioni igieniche orride.

Gli inquilini della casa quindi avevano ragione, quando parlavano di un’ospite indesiderato a cui avevano anche dato un nome, Gerry, chissà se anche Patrizia aveva dato il nome ai due nuovi amici con cui ha passato la maggior parte del tempo all’interno della sua stanza.