Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta del programma condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”

Il programma condotto da Antonella Clerici è sempre molto amato e seguito, ma nella puntata di oggi è successo qualcosa di particolare.

Vediamo insieme che cosa è accaduto nel dettaglio.

Antonella Clerici: gaffe in diretta nel programma “E’ sempre mezzogiorno”

Come tutti i giorni, anche oggi è andato in onda il programma condotto da Antonella Clerici, ovvero “E’ sempre mezzogiorno”.

Il programma è iniziato alla fine del mese di settembre ed ha visto il ritorno in televisione di Antonella dopo molto tempo che non si trovava al timone di un programma televisivo.

Come succede dalla prima puntata, Antonella è entrata in studio cantando la sigla, ma proprio in questo momento c’è stata la gaffe in diretta.

Invece di dire “E mezzogiorno è qua” ha cantato “E mezzogiorno è qui”, accorta dell’errore si è immediatamente ripresa dichiarando:

“È qua o è qui, il mezzogiorno è sempre casa!”

Ovviamente il programma poi è continuato come sempre, e la piccola gaffe non ha creato alcun tipo di problema particolare.

Antonella poi, ha ricordato l’appuntamento di questa sera con il programma The Voice senior che questa sera sarà in onda con la puntata semifinale e domenica con la finale dove verrà decretato il vincitore della prima edizione.

Durante la puntata di oggi, poi c’è stato anche un collegamento con Paolo Belli, anche lui testimonial di Telethon, che ha dichiarato di aspettare con ansia la messa in onda del programma Lo Zecchino D’oro per l’edizione speciale di Natale con Cristina D’Avena.

E voi seguite il nuovo programma di cucina condotto da Antonella Clerici? Come lo trovate in confronto al precedente?