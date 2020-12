Vediamo insieme che cosa hanno visto Stefania e Cristiano vedendo un momento particolare di Dayane e Rosalinda nel magazzino.

Loro sono due protagoniste molto amate e sempre molto seguite, e da tempo si vociferava di una loro possibile relazione, stiamo parlando di Dayane e Rosalinda.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo tra le due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Gf Vip: Dayane e Rosalinda molto vicine nel magazzino beccate da Stefani e Cristiano-VIDEO

Sembra che nella casa del Grande Fratello Vip, non si può stare un momento tranquilli, perché ogni giorno succede sempre qualcosa di particolare.

Cerchiamo di capire bene, che cosa è successo tra Dayane e Rosalinda, all’interno del magazzino.

Ma partiamo ed andiamo per ordine, come prima cosa, nella giornata di oggi le due amiche, hanno discusso in modo molto forte, però successivamente si sono chiarite.

Sono andate in magazzino per fare qualche commissione o lavoro domestico, ma dopo poco sono arrivati Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando, che entrando hanno visto una scena particolare.

Sembra, infatti, che le due donne siano state beccate, se così possiamo dire in atteggiamenti intimi.

Dayane, si è allontanata immediatamente, e Rosalinda si è sistemata il suo accappatoio, e a quel punto Cristiano le esorta ad andare in lavatrice per flirtare.

Queste immagini, in pochissimo tempo sono state condivise sul web ed secondo molti c’è qualcosa oltre alla profonda amicizia tre le due donne ed inquiline.

IO SONO E SARÓ PER LE PROSSIME 24 ORE COMPLETAMENTE SCIOCCATO DA QUESTA COSA: Rosalinda e Dayane sgamate in intimità nel magazzino da Malgioglio e Stefania Orlando 🚨😳 #GFVIP pic.twitter.com/WSlhhbKkGg — trashbiccis (@trashbiccis) December 15, 2020

Chissà se nella puntata che andrà in onda tra qualche ora, Alfonso Signorini chiederà maggiori informazioni in merito.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto? Secondo voi erano in atteggiamenti intimi oppure no?