Guenda Goria esprime sostegno alla madre Maria Teresa Ruta e sui social la difende dalle frasi sessiste di Filippo Nardi: “Sono senza parole“. Ecco che cosa ha scritto nel post.

Un bel gesto quello della figlia Guenda Goria che sui social difende la madre Maria Teresa Ruta dalle frasi sessiste a lei dirette pronunciate da Filippo Nardi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. “Non ho parole“, ha scritto Guenda sui social, commentando l’accaduto. Ecco che cosa è successo e le sue dolci parole a sostegno della madre.

Le battute di Filippo Nardi a Maria Teresa Ruta

Hanno fatto molto discutere le battute che Filippo Nardi ha rivolto a Maria Teresa Ruta davanti alle telecamere del GF Vip, usando delle parole che sono state giudicate sessiste e inopportune. Parole che a quanto pare lo metterebbero addirittura a rischio espulsione solo poco tempo dopo il suo ingresso nella Casa.

L’uomo ha infatti fatto molto parlare di sé a causa dei toni aggressivi che ha usato contro Maria Teresa, la quale è rimasta molto male per il trattamento subìto, oltre che per le frasi di cattivo gusto da lui pronunciate che lo hanno spinto fino ad esprimere la volontà di fare uno scherzo alla donna a sfondo sessuale.

È molto probabile quindi che Alfonso Signorini e gli autori prendano a breve provvedimenti a riguardo, tra i quali potrebbe esserci anche un’eliminazione in vista.

Tutta la vicenda ha subito infiammato i telespettatori e utenti dei social che hanno voluto esprimere la propria opinione sul web, facendo così schizzare l’hashtag #fuorinardi in cima alla lista dei trend su Twitter.

Le parole di Guenda Goria

Alla voce indignata del web si è aggiunta anche la figlia di Maria Teresa Ruta: pare che a fare infuriare Guenda sia stato proprio questo, il poco rispetto che Nardi ha dimostrato a sua madre e più in generale a tutte le persone di sesso femminile.

La 32enne ha voluto quindi unirsi all’onda di indignazione dei social, pubblicando un post sull’argomento a sostegno della madre. L’ex gieffina trovandosi ormai fuori dalla Casa più spiata d’Italia non può infatti stare fisicamente vicina alla madre, abbracciandola e rincuorandola come vorrebbe, e ha scelto così di farlo tramite Instagram e Twitter.

“Sono senza parole per come stanno trattando mia madre“, recita la didascalia del post. La figlia esprime tutto l’affetto nei confronti della madre, che definisce una “donna di cuore che si prodiga sempre per tutti“.

“Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore“, ha concluso infine la figlia di Maria Teresa Ruta.