Anche Eva Herzigova è positiva: la lista di star colpite dal Covid continua ad allungarsi. Nel post sui social la top model spiega come tutto ha avuto inizio. Immediato il sostegno dei suoi numerosi fan.

Cattiva notizia per Eva Herzigova che dopo aver saputo di essere positiva rischia di passare un Natale chiusa in casa alle prese con i sintomi del Covid. La modella spiega ai fan tramite un post pubblicato sulla pagina personale di Instagram come la malattia è iniziata e si è poi evoluta: ecco le sue parole.

Continua ad allungarsi inesorabilmente la lista di celebrità che sono alle prese con il Coronavirus. Anche se per la maggior parte di loro la notizia di positività significa un semplice isolamento in ville di lusso o loft cittadini da sogno, alcuni però sviluppano dei sintomi che possono essere molto debilitanti o addirittura richiedere un ricovero in ospedale (come è stato ad esempio per Iva Zanicchi o Carlo Conti). È il caso di Eva Herzigova che, anche al momento se non ha particolari difficoltà che richiederebbero una corsa al pronto soccorso, ha comunque sviluppato il Covid in maniera sintomatica.

Il post con l’annuncio: “Positiva da tre giorni”

La modella per annunciare la notizia della sua positività ha scelto Instagram, social sul quale ha pubblicato un post con una fotografia che la ritrae a letto e provata dalla malattia.

“È da tre giorni che ci sto avendo a che fare“, ha scritto in esordio la Herzigova, raccontando ai followers come ha avuto inizio la malattia: “Tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica“, ha spiegato.

La modella ha poi aggiunto che l’unica cosa che riesce a fare è cercare di riposare: i sintomi del Covid sono sempre più forti e ne compaiono di nuovi ogni giorno.

Sembra infatti che Eva non riesca nemmeno più ad alzarsi dal letto, talmente è debilitata dalla malattia. Un ringraziamento speciale, infatti, lo riserva a chi le porta pasti caldi direttamente a casa: “Mi rendo conto di quanto sia super utile avere pasti preparati portati a casa tua, poiché anche cucinare diventa una sfida“.

E quando anche i gesti quotidiani come preparasi il pranzo o la cena diventano difficoltosi, non resta che accettare di fermarsi ed aspettare che il peggio passi, portandosi via con sé i sintomi.

In ogni caso Eva ha la fortuna di non aver bisogno di un ricovero in ospedale, proprio per questo si è dichiarata “grata per il mio corpo sta combattendo con forza“.

Il sostegno da parte del mondo della moda, e non solo, è arrivato immediato e tra i commenti d’affetto e di auguri di pronta guarigione è spuntato anche quello della collega Mariacarla Boscono, tanto chiacchierata per una presunta storia con Stefano De Martino.