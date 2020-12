Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e racconta tutta la verità sul suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti. La modella ha spiegato com’è la situazione con il cantante e cosa c’è di vero nelle notizie che stanno facendo impazzire il web.

Arriva la risposta di Marica Pellegrinelli alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore che vorrebbero un ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito Eros Ramazzotti. Secondo il settimanale Chi, Marica dopo la rottura definitiva con il compagno Charly Vezza, con il quale aveva iniziato una relazione subito dopo la separazione da Ramazzotti, sarebbe tornata insieme al famoso ex marito. Ma non è finita qui secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini la coppia avrebbe gia ripreso la convivenza nella casa milanese del cantante. La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, rendendo felici e speranzosi i tantissimi fan della ex coppia. Per qualche ora entrambi hanno deciso di non commentare la notizia lasciando spazio ad una concreta speranza che il matrimonio potesse continuare ma poco fa Marica ha voluto raccontare come stanno veramente le cose. Durante uno sfogo sul suo profilo Instagram la modella ha dichiarato che le notizie pubblicate da Chi sono false. Non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma in corso e Marica afferma di essere felicemente single e senza tira e molla dallo scorso gennaio. Non specifica però se sia effettivamente tornata a vivere a casa dell’ex marito, magari solo per il bene dei due bambini nati dal loro matrimonio.

Si spengono così le speranze dei tantissimi fan che speravano di vedere la famiglia di nuovo unita. Per Eros Ramazzotti si tratta del secondo divorzio dopo quello da Michelle Hunziker. Marica Pellegrinelli e Eros si sono conosciuti nel 2009 e dopo cinque anni di relazione, nel 2014 hanno deciso di sigillare il proprio amore con un bellissimo matrimonio organizzato in Piemonte. Dalla loro unione sono nati due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio di 9 e 5 anni.

Ma dopo 11 anni dall’annuncio dell’inizio della loro storia d’amore è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della separazione. Entrambi però sono rimasti profondamente legati per il bene della famiglia e forse chi lo sà prima o poi potrebbero ripensarci.