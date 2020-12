Puntata speciale quella del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre per Giulia Salemi che ha incontrato il padre e confessato i suoi sentimenti, commuovendo tutto lo studio e i telespettatori da casa.

Giulia Salemi in lacrime davanti alle telecamere del GF Vip: è successo lunedì nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 5, durante la quale la showgirl ha incontrato il padre.

Il ritrovo tra i due è stato intenso e ricco di emozioni che da tempo la Salemi si portava dentro senza riuscire ad esprimerle al diretto interessato, ma in puntata è arrivato lo sfogo e il successivo chiarimento. Ecco che cosa si sono detti i due.

Il rapporto complicato di Giulia Salemi con il padre

Una bella sorpresa per Giulia Salemi che dopo i primi screzi con i coinquilini all’interno della Casa più seguita d’Italia ha ricevuto una piacevole visita inaspettata: quella del suo papà, con il quale ha un rapporto complicato. Dopo il divorzio con la madre quando Giulia aveva solo 15 anni, il rapporto con il padre è stato infatti sempre più altalenante e negli anni è peggiorato, fino a trovare un iniziale riavvicinamento grazie alla prima partecipazione di lei al Grande Fratello.

Negli ultimi giorni nella Casa Giulia si era lasciata andare ad alcuni confessioni attraverso le quali aveva ripercorso il suo passato doloroso e i momenti della sua adolescenza che avevano gettato le basi per l’insicurezza che tutt’ora l’accompagna.

Questi momenti di debolezza hanno poi convinto gli autori del Grande Fratello Vip a contattare il padre della concorrente per sorprenderla con una sua incursione nella Casa.

L’incontro tra padre e figlia

“Il senso di colpa mi perseguita da quando ho 16 anni, mi vergogno. Il fatto che il futuro di mio padre dipendeva dalle mie mani, era tutto così più grande di me! Alfonso, nelle separazioni ci si dimentica l’amore, l’affetto“, ha confidato la Salemi ad Alfonso Signorini poco prima di incontrarlo, ammettendo anche che in passato c’era stato un momento in cui si era sentita abbandonata da lui, quando il padre si era ricreato una famiglia. “È solo poco che vedo che si batte per me, è giusto che anche io abbia un rapporto con mio padre“, ha aggiunto.

Le parole commoventi del padre

“Eccoci ancora qua dopo due anni, grazie al Grande Fratello ci siamo ritrovati e ora continuiamo insieme“, ha iniziato il suo intervento il papà di Giulia, spiegando di essere lì per confortarla dopo averla vista piangere e soffrire a causa dei sensi di colpa per la separazione dei genitori.

“Ti ho sentita dire che ti senti in colpa, che ti senti stupida, addirittura sbagliata. Non sei stata stupida, non hai nessuna colpa, nemmeno sei sbagliata, nessun figlio deve sentirsi così. Siamo noi genitori stupidi che ti abbiamo coinvolta e sono io qui, per chiederti scusa“, le ha spiegato teneramente, provocando nella figlia una marea di lacrime.

L’uomo ha poi continuato il suo discorso raccontando come segue sempre la figlia da casa, notando i suoi discorsi, la sua bontà e allegria.

“Cerca di ascoltare gli altri, sia i più maturi e più giovani. Non cercare consensi, apprezza quello che ti danno e goditi quel poco o tanto che ricevi. Adesso vai avanti con rinnovata energia“, le ha raccomandato.

Una sola richiesta ha fatto il padre a sua figlia: quella di essere più donna e meno bambina e, dopo aver ringraziato il Grande Fratello per l’opportunità, ha augurato un buon Natale a Giulia ed è uscito di scena.