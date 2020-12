Colpo di scena all’interno della casa del GF Vip. L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbe essere finita. L’influencer milanese ha nominato l’amica a seguito di un episodio successo poche ore prima della diretta. Ma quale sarà il gesto di Stefania che non è proprio andato giù a Tommaso. Scopriamolo insieme.

Gli equilibri nella casa del GF Vip cambiano velocemente e anche le amicizie più salde sembrano sgretolarsi. E’ quello che è successo durante la diretta di ieri sera. Nessuno si sarebbe aspettato che una delle coppie più affiatate di questa edizione potesse iniziare a scricchiolare e invece pare che quest’anno tutto sia possibile. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: i due hanno instaurato subito un saldo rapporto di amicizia che sembrava essere solido e concreto. In tantissime occasioni si sono supportati dedicandosi parole di stima e affetto. Ma ieri è arrivato il colpo di scena. L’influencer milanese a sorpresa ha nominato l’amica. La motivazione che ha fatto andare su tutte le furie Zorzi è legata ad un episodio successo poche ore prima della nomination. Samantha De Grenet e Stefania Orlando stavano avendo un piccolo diverbio e Tommaso si è schierato dalla parte di Samantha. La cosa non è per niente piaciuta a Stefania che ha ripreso l’amico dicendogli di stare attento perché anche gli amori più grandi possono finire. Frase che ha turbato Zorzi e poche ore dopo ha deciso di nominare l’amica.

LEGGI ANCHE > HEIDI KLUM, LA FIGLIA DEBUTTA NELLA MODA ED È IDENTICA ALLA MAMMA (FOTO)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



Un gesto che nessuno si aspettava del quale il 25enne pare si sia subito pentito. A fine serata infatti Zorzi, dopo aver ricevuto la sua prima nomination, ha affermato di essersela meritata per il bruttissimo gesto verso l’amica. Una sorta di giustizia divina per l’ignobile comportamento. Una volta confessato il gesto a Stefania, la showgirl è scoppiata in lacrime nascondendosi dai coinquilini per non farsi vedere.

LEGGI ANCHE > JUSTINE MATTERA, LA SCOLLATURA MOSTRA PROPRIO TUTTO. I FOLLOWER: “COSÌ SEI DEVASTANTE”

Non sono servite le scuse e il mea culpa di Tommaso, Stefania si è sentita tradita dell’amico. Tommaso ha anche chiesto al pubblico di mandarlo a casa per punirlo del tradimento a Stefania. Non ci resta che attendere il verdetto del pubblico a casa che venerdì deciderà chi tra Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta dovrà abbandonare la casa.