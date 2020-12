Justine Mattera, la scollatura mostra proprio tutto. I follower: “Così sei devastante”

Justine Mattera bellissima e sensuale nel suo ultimo post che ha pubblicato su Instagram: una scollatura abbondante ha scatenato i follower

La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato reazioni contrastanti da parte dei follower. La maggior parte dei suoi ammiratori hanno espresso gradimento per lo scatto che ha evidenziato la sua forte sensualità e perfezione fisica. Una scollatura davvero abbondante ha messo in evidenza un dettaglio che non è sfuggito e che ha esaltato tutti i follower che stravedono per lei e per il personaggio che è diventato. Da tempo ormai le sue apparizioni pubbliche sono un vero successo personale. Sia quelle in televisione che quelle sul web. Su Instagram in particolare le sue pubblicazioni non passano mai inosservate, e ricevono spesso piogge di like e commenti che fanno emergere sia la sua forte popolarità che la sua perfetta forma fisica che fa perdere la testa agli ammiratori.

Justine Mattera ha scatenato le fantasie dei follower con uno scatto che ha fatto emergere ancora una volta la sua sensualità. Non nuova a certi successi, la showgirl è stata molto apprezzata per come riesce a mantenersi in forma e a regalare emozioni al suo pubblico. Tutto merito dell’allenamento fisico che porta avanti con passione e determinazione da sempre. La sua passione per lo sport ed in particolare per la bici la portano a mantenere un fisico asciutto e perfetto. Insomma, a 49 anni parliamo di una delle donne maggiormente apprezzate dal pubblico. Nello scatto ha ricevuto anche qualche critica da parte di qualche follower che non ha gradito la posa bollente ed il suo lato a che traspare dalla scollatura abbondante. Ma si tratta di critiche isolate, in quanto la stragrande maggioranza dei commenti hanno esaltato la sua bellezza. Piccole scaramucce tra i follower che la diretta interessata ha osservato anche con il sorriso, senza mai entrare nella discussione omettendo qualsiasi tipo di risposta.