Heidi Klum, la figlia debutta nella moda ed è identica alla mamma (FOTO)

La 16enne Leni Klum nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore è pronta a seguire le orme della mamma e sfondare nel mondo della moda.

Leni Klum, figlia della top model Heidi Klum ha ereditato tutta la bellezza e il talento della madre. Non c’è dubbio guardando le foto della ragazza che ha posato per la prima volta per la copertina della rivista Vogue Germania. Un battessimo nel mondo della moda che la 16enne ha deciso di affrontare insieme alla mamma Heidi. I lineamenti sono similissimi e una accanto all’altra sembrano quasi sorelle. Il servizio fotografico, firmato dal fotografo di moda Chris Colls, ritrae le due modelle mentre si scambiano baci e abbracci e posano una al fianco dell’altra. Nell’intervista la 16enne neo modella, racconta che per lei entrare nel mondo della moda è stata questione di geni e sin da quando era piccolissima desiderava seguire le orme della mamma. La prima proposta le arrivò quando aveva solo dodici anni, da uno dei suo brand preferiti, ma mamma Heidi Klum all’epoca le proibì di accettare il lavoro. Secondo la modella tedesca la figlia non era ancora pronta per iniziare la sua carriera. A tre anni di distanza Leni, ringrazia la madre per la decisione, e riconosce che effettivamente non era il momento giusto: “Ora capisco che sarebbe stato troppo presto” ha rivelato nell’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Oggi però è pronta per spiccare il volo e la mamma sembra approvare la decisione e lo comunica in lungo post su Instragram nel quale esprime tutto il suo orgoglio: “Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei” ha scritto sotto la foto che le ritrae entrambe. Inoltre Heidi Klum regala un prezioso consiglio alla 16enne raccomandandole di non fare mai qualcosa che non le piace e di seguire sempre il suo istinto. Dolci parole che la top model ha voluto dedicare alla figlia dando il suo completo benestare alla carriera come modella.

Leni è nata nel 2004 a New York dalla relazione tra la top model e Flavio Briatore. L’imprenditore si è separato dalla Klum prima della nascita della figlia e non ha mai voluto riconoscerla. Briatore non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla paternità ma ha raccontato che la storia con Heidi è finita a causa della distanza. Dopo la relazione con Briatore, Heidi ha sposato il cantante americano Seal che ha adottato legalmente Leni. Il matrimonio è durato solo pochi anni ma i due hanno costruito un rapporto sereno e di amicizia.