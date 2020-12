Sonia Bruganelli: “Mi sono sentita tradita”. La confessione della moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli ha raccontato un aneddoto ai suoi follower senza nascondere la delusione che le ha provocato una reazione inaspettata

La moglie di Paolo Bonolis ha raccontato un aneddoto della sua vita privata che ha lasciato i suoi fan senza parole. Si tratta di un episodio di qualche anno fa, che non ha però mai dimenticato e che l’ha segnata profondamene. Sempre attiva, anche sui social, lady Bonolis spesso è stata presa di mira dai follower per delle frasi o degli atteggiamenti che hanno scatenato delle polemiche. La sua vita lavorativa è molto intensa, ma anche ricca di successi. Qualcuno potrebbe pensare che il rapporto con il noto conduttore abbia potuto darle una forte notorietà senza sapere che per lei si parla di una donna di successo che è riuscita a portare avanti tante attività anche di primo piano. Ancora oggi è una stimata imprenditrice che continua il suo percorso vincente.

Sonia Bruganelli ha sposato Paolo Bonolis nel 2002, e con lui ha avuto tre figli: Davide Adele e Silvia. Il percorso lavorativo è cominciato con l’attività di modella per poi laurearsi in comunicazione. Da quel momento in poi per lei si sono aperte le porte della carriera da imprenditore. Ha aperto un agenzia di talent scout per il mondo dello spettacolo. Senza dimenticare la sua passione per la moda con un marchio di abbigliamento tutto suo senza dimenticare la passione per la scrittura di fotoromanzi. Insomma, una donna che ha saputo cogliere tantissime opportunità nella vita, anche dinanzi a delle difficoltà che non sono mancate. La vita matrimoniale con Paolo Bonolis va avanti senza problemi. Ma l’imprenditrice ha voluto raccontare la sua delusione per aver perso in passato un amica importante.

Questa persona soffriva per aver dei problemi con il fidanzato e cercò di dare una mano alla coppia per superare le difficoltà. L’amica però accusò la moglie di Bonolis di avere delle simpatie per il suo fidanzato, assecondando anche quelle simpatie. Un fraintendimento che fece litigare le due amiche. Con la sofferenza per lei mai dimenticata per quell’episodio.