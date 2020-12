Bruno Vespa velenoso contro Amadeus: il commento sfuggito in diretta

Amadeus sfora con “Sanremo Giovani” e così Bruno Vespa in diretta a “Porta a Porta” si lascia scappare ad una considerazione pungente, ecco che cosa è successo.

Una chiusura imprevista, quella del 17 dicembre di Sanremo Giovani: il programma condotto da Amadeus è infatti terminato molto tempo dopo l’orario consueto, andando a sovrapporsi al talk di Bruno Vespa che è dovuto così iniziare più tardi. Porta a Porta si è perciò aperto con il conduttore che, visibilmente infastidito, si è lasciato andare ad un commento velenoso ed ironico su quanto accaduto.

Bruno Vespa perde la pazienza: le cause

Mezz’ora di ritardo è bastata ad infastidire Bruno Vespa: il noto conduttore ha voluto esternare la propria disapprovazione con un pungente discorso in apertura al suo programma in seconda serata “Porta a Porta”.

Il talk televisivo sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 subito dopo la fine di “Sanremo Giovani”, ma le cose non sono andate come previsto.

Amadeus, alla conduzione del celebre festival canoro, ha infatti sforato i tempi costringendo così il programma successivo a partire con la messa in onda mezz’ora dopo il solito.

Un imprevisto che può capitare, soprattutto considerato che si tratta di una diretta, sul quale però Vespa è apparso intransigente e che ha commentato velenoso davanti alle telecamere all’inizio della sua trasmissione.

Il “discorsetto” di rimprovero di Bruno Vespa è apparso esagerato agli occhi degli utenti dei social ed ha provocato una vera e propria ondata di immagini e video a commento dell’accaduto.

Le parole di Bruno Vespa

Il commento di Bruno Vespa è arrivato ad inizio della trasmissione sorprendendo i telespettatori che tutto si aspettavano tranne una reazione del genere. Appena presa parola, infatti, il conduttore ha attaccato subito con il suo discorso di apertura: “Porta a porta come voi sapete spesso va in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta ma ci sono a quanto pare programmi più importanti del nostro… E va bé, ce ne facciamo una ragione“, ha esordito, esacerbando i toni ironici ed apparendo visibilmente infastidito.

Ma, non contento, Vespa ha rincarato la dose: “Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora e quindi io vi chiedo scusa se andiamo in onda in un’ora così tarda da essere inconsueta persino per noi che andiamo in onda sempre tardi“, ha concluso, ringraziando sia i telespettatori che gli ospiti in studio per la loro pazienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Leggi anche -> The Voice Senior: il concorrente è il papà di un famosissima cantante italiana

Leggi anche -> Uomini e Donne: Gravissimo lutto per il cavaliere, è morto il papà

La reazione scatenata dei social

Così il giornalista, con il suo siparietto, ha fornito su un piatto d’argento una motivazione per fare dell’ironia: tantissimi i post e i tweet scatenati sui social network. Eccone di seguito qualche esempio.

Bruno Vespa mentre aspetta che gli diano la linea#Sanremo2021 pic.twitter.com/aqVwcSPncx — Frida Kadho☀️ (@fridakadho) December 17, 2020

#Sanremo2021 bruno vespa che aspetta di iniziare porta a porta: pic.twitter.com/We5S2K6isM — ☃️nana☃️ (@melo_drammatico) December 17, 2020